Катерина Босов объяснила статус иноагента введением Минюста в заблуждение

Минюст, внесший ее в список физлиц-иноагентов, был введен в заблуждение публикациями в СМИ о ней, утверждает Катерина Босов. Речь идет об интервью порталу Facta.Media, которое она назвала «фейковым»

Катерина Босов (Фото: УК «Сибантрацит»)

Вдова миллиардера Дмитрия Босова Катерина Босов, которую Минюст внес в список иноагентов, заявила РБК, что ведомство было введено в заблуждение фальшивым интервью с ней. Минюст внес Босов в список физлиц-иноагентов 21 октября. Иностранным источником указана Украина.

Речь идет об опубликованном 11 августа этого года Facta.Media интервью Босов, в котором говорится, что она не верит в самоубийство мужа и что его могли «ликвидировать спецслужбы» из-за отказа продавать бизнес по низкой цене. В нем также рассказывается, что Босов «еще со времен учебы ходила на митинги в поддержку демократических процессов» в России, а военные действия на Украине стали для нее «соломинкой, которая сломала хребет верблюду». Сейчас Босов живет в Ницце, где и познакомилась с мужем.

Facta Media на своем сайте позиционирует себя как международное информационное агентство, которое освещает события во Франции и в мире и главной задачей которого является «возвращение Франции ее былого влияния на мировое информационное пространство». В списке новостных онлайн-сервисов, который ведет Минкультуры Франции, сайт https://facta.media/ не значится. У самого портала только два раздела — «Общество» и «Экономика», а материалы публикуются нерегулярно. Например, в разделе «Общество» за месяц вышли лишь 22 публикации.

Вдова Босова назвала интервью «фейковым». По ее словам, она уже обращалась по поводу его публикации в прокуратуру. «Когда стали разбираться для подачи иска во Франции, то выяснилось, что это вовсе и не СМИ и подавать иск не к кому, поскольку домен принадлежит некой американской компании. Буквально на следующий день после якобы моего интервью в якобы французском СМИ начались перепечатки на разных российских площадках с требованием признать меня иноагентом», — пояснила она.

Босов отметила, что найти СМИ, в котором было опубликовано интервью, «иначе как по прямой ссылке просто невозможно», и предположила, что российские СМИ «получили заказ на публикации и получили эти прямые ссылки для «подтверждения» своих статей». Затем «эти заведомо недостоверные и порочащие публикации» кто-то направил в Минюст, в результате ведомство «было введено в заблуждение» и признало ее иноагентом, считает она. «Я связываю это с очередным витком давления на меня в связи с тем, что апелляционный суд отменил решение по лишению меня наследства», — добавила вдова.

52-летний Дмитрий Босов покончил с собой в подмосковном поселке Усово на Рублевском шоссе в мае 2020 года. Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК). Через три месяца после смерти мужа Босова оформила на себя половину доли бизнесмена в «Аллтеке» (43,285 из 86,57%). Однако основные наследники — родители и сыновья — оспорили это в суде и выиграли. Было возбуждено дело о попытке хищения наследства бизнесмена, но почти сразу прекращено. В начале февраля адвокаты матери Босова обжаловали прекращение дела. Источник, близкий к семье Босова, сказал РБК, что «дело не двигается».

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После победы наследников в суде «Аллтек» заключила соглашение о продаже своего главного актива — «Сибантрацита» компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Вдова подала в суд. Однако в итоге в октябре 2021 года Авдолян и экс-глава «Сибантрацита» Максим Барский приобрели у наследников 100% компании примерно за $1 млрд. В июле этого года Авдолян выкупил долю Барского, консолидировав 100% «Сибантрацита». В конце октября сооснователь Yota Сергей Адоньев стал акционером «Сибантрацита», получив 31,67% компании «А-Проперти Развитие» (контролирует «Сибантрацит»).