Бывшего главу Китая вывели со съезда Компартии

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В субботу на закрытии съезда Компартии из зала «неожиданно вывели» бывшего руководителя страны Ху Цзиньтао. Китайские власти пока не объяснили, почему это было сделано.

На видеозаписи видно, как к Ху Цзиньтао, сидящему по левую руку от главы КНР Си Цзиньпина, подходят два человека, один из них берет бывшего главу государства за руку, что-то говорит ему и пытается увести. Си Цзиньпин наблюдает за происходящем молча. В итоге Ху Цзиньтао и двое мужчин уходят.

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