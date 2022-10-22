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Зеленский подписал закон о добровольном воинском учете для женщин

Рада одобрила закон 7 октября. Он дает женщинам, чьи специальности и профессии смежны с ВУС, право добровольно встать на воинский учет, если им позволяют здоровье и возраст

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщин на воинский учет в добровольном порядке, документ опубликован на сайте Верховной рады.

Украинский парламент одобрил законопроект «О внесении изменений в ст.1 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». 7 октября. В соответствии с ним, гражданки, чья профессия сходна с военно-учетной специальностью (ВУС), могут добровольно стать на воинский учет. Они должны быть пригодны к военной службе по возрасту и состоянию здоровья.

Учету подлежат женщины в возрасте от 18 до 60 лет.

В декабре 2021 года на Украине вступил в силу приказ Минобороны,обязывающий представительниц 35 профессий (главный бухгалтер, менеджер, юрист и других) стать на военный учет. В Главном управлении разведки украинского Минобороны подчеркивали, что это касается и беременных женщин, а также гражданок страны с маленькими детьми. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный тогда пояснял, что вооруженные силы таким образом выяснят, какие специалисты есть среди женщин, и кто из них может в крайнем случае присоединиться к обороне страны.

В январе 2022 года Зеленский потребовал от министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий для учета военнообязанных женщин. Сейчас требование касается представительниц 14 специальностей и семи смежных с ними профессий (медицинское дело, маркетинг, инженерия, пищевые технологии, журналистика и других).

С 1 октября женщин, имеющих эти профессии, обязали стать на воинский учет. Военнообязаным украинкам, как и мужчинам, запретили выезжать за пределы страны во время военного положения.  За уклонение от обязательств предусмотрен штраф, однако наказывать до конца года за это не будут, пояснял юрист украинского Минобороны Владимир Смилка.

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Зеленский объявил военное положение 24 февраля, в день начала российской спецоперации на Украине.

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Татьяна Зыкина
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