Зеленский подписал закон о добровольном воинском учете для женщин

Рада одобрила закон 7 октября. Он дает женщинам, чьи специальности и профессии смежны с ВУС, право добровольно встать на воинский учет, если им позволяют здоровье и возраст

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о постановке женщин на воинский учет в добровольном порядке, документ опубликован на сайте Верховной рады.

Украинский парламент одобрил законопроект «О внесении изменений в ст.1 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». 7 октября. В соответствии с ним, гражданки, чья профессия сходна с военно-учетной специальностью (ВУС), могут добровольно стать на воинский учет. Они должны быть пригодны к военной службе по возрасту и состоянию здоровья.

Учету подлежат женщины в возрасте от 18 до 60 лет.

В декабре 2021 года на Украине вступил в силу приказ Минобороны,обязывающий представительниц 35 профессий (главный бухгалтер, менеджер, юрист и других) стать на военный учет. В Главном управлении разведки украинского Минобороны подчеркивали, что это касается и беременных женщин, а также гражданок страны с маленькими детьми. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный тогда пояснял, что вооруженные силы таким образом выяснят, какие специалисты есть среди женщин, и кто из них может в крайнем случае присоединиться к обороне страны.

В январе 2022 года Зеленский потребовал от министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий для учета военнообязанных женщин. Сейчас требование касается представительниц 14 специальностей и семи смежных с ними профессий (медицинское дело, маркетинг, инженерия, пищевые технологии, журналистика и других).

С 1 октября женщин, имеющих эти профессии, обязали стать на воинский учет. Военнообязаным украинкам, как и мужчинам, запретили выезжать за пределы страны во время военного положения. За уклонение от обязательств предусмотрен штраф, однако наказывать до конца года за это не будут, пояснял юрист украинского Минобороны Владимир Смилка.

Зеленский объявил военное положение 24 февраля, в день начала российской спецоперации на Украине.