Путин посоветовал брать пример с Маленького принца

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Тема охраны окружающей среды давно стала одной из основных в международной повестке, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед участниками дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства призвал к отказу от «неумеренного, ничем не ограниченного потребления в пользу рачительной, разумной достаточности» и к заботе о природе, а также посоветовал всем брать пример с героя французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

«Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. <...> Это очень скучная работа, но совсем не трудная», — процитировал Путин слова из повести Сент-Экзюпери «Маленький принц» и добавил: «Я убежден, что мы должны постоянно заниматься этой скучной работой. Если хотим сохранить наш общий дом для следующих поколений» (трансляцию выступления Путина вел РБК).

В повести Сент-Экзюпери главный герой рассказывает, что на его крохотной планете почва заражена семенами баобабов, которые — если дать им вырасти — могут просто разорвать планету на клочки.

«Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов: молодые ростки у них почти одинаковые. <...> Иная работа может и подождать немного, вреда не будет. Но если дашь волю баобабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на ней жил лентяй. Он не выполол вовремя три кустика», — говорит в книге Маленький принц.