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Выборы в Госдуму ,  
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«Единая Россия» составила первый список перспективных одномандатников

«Единая Россия» определилась с первой группой одномандатников из числа действующих депутатов Госдумы, имеющих высокие шансы на переизбрание. В список вошел 71 депутат, в их числе Сергей Неверов, Александр Хинштейн, Виталий Милонов
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Кто вошел в список

В «Единой России» завершаются консультации с первой группой потенциальных кандидатов-одномандатников из числа действующих депутатов Госдумы, которых партия может выдвинуть на выборах в парламент следующего созыва. В первую группу действующих одномандатников, имеющих высокие шансы на переизбрание, вошел 71 депутат, рассказали РБК два источника в «Единой России» и подтвердил замглавы центрального исполкома партии Дмитрий Миненко.

«Такая работа (по анализу деятельности действующих депутатов, с тем чтобы определиться, кого выдвигать в следующую Думу) идет с начала года по поручению председателя партии Дмитрия Медведева», — сказал он.

В список потенциальных одномандатников «вошли депутаты, ведущие системную работу в своем округе и пользующиеся поддержкой граждан», подчеркнул один из источников в партии.

В числе тех, кто, как считают в «Единой России», имеет высокие шансы на переизбрание, — лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов (избирался от Смоленской области), замсекретаря генсовета партии, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн (Самарская область), первый замглавы фракции Адальби Шхагошев (Кабардино-Балкария), глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (Челябинская область), зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов (Алтайский край), замглавы комитета по финансовому рынку Константин Бахарев (Крым), зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов (Воронежская область).

Также в число перспективных одномандатников вошли депутаты Александр Авдеев (Калужская область), Виктор Дзюба (Тульская область), биатлонист Антон Шипулин (Свердловская область), хоккеист Владислав Третьяк (Ульяновская область), Олег Морозов (Татарстан), Иван Квитка (Тюменская область), Александр Козловский (Псковская область) и представитель Санкт-Петербурга Виталий Милонов, известный своими многочисленными инициативами по борьбе против пропаганды педофилии, гомосексуализма и богохульства.

Список из 71 депутата секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже согласовал с Дмитрием Медведевым, рассказал один из источников РБК. Медведев поручил Турчаку и недавно ставшему врио замсекретаря генсовета, бывшему главе Дагестана Владимиру Васильеву лично встретиться с каждым из потенциальных кандидатов, чтобы обсудить их планы работы и стратегию избирательной кампании, добавил собеседник РБК.

Как выбирали людей

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При анализе деятельности действующих депутатов во внимание брались следующие факторы, поясняет собеседник в «Единой России»: активность в регионе, высокий рейтинг, эффективность работы по повестке партии. Кроме того, учитывалось, имеет ли депутат поддержку губернатора и руководства партии, а также его работа по партпроектам.

Руководство думской фракции единороссов, в свою очередь, оценивало публичную и законотворческую активность депутатов, «эффективность и качество законотворческой работы и отстаивание позиции «Единой России», добавляет другой собеседник в партии власти.

Все кандидатуры согласовывались с администрацией президента.

В середине сентября близкий к Кремлю источник и собеседник в «Единой России» рассказывали РБК, что состав кандидатов-одномандатников от партии власти может обновиться не менее чем наполовину. Из действующих одномандатников переизбраться, по разным оценкам, могут от 60 до 100 человек, — те, кто реально работал в своем округе, уточнял один из источников. Порядка 50 человек по разным причинам в следующую Думу идти не хотят. Все кандидатуры согласовываются между «Единой Россией», Кремлем и губернаторами. Окончательно определиться с «линейкой кандидатов» партия планирует до начала декабря, утверждал один из собеседников.

По итогам выборов в Госдуму в 2016 году «Единая Россия» провела 203 одномандатника из 207 выдвинутых. В 18 округах партия не выставляла своих кандидатов, уступив эти территории думской оппозиции.

«Единая Россия» завершила первый этап подготовки списка потенциальных одномандатников, в ходе которого были определены действующие депутаты, имеющие высокие шансы «подтвердить свой мандат», говорит глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, участвующий в работе по подготовке думской кампании единороссов. Это люди с хорошими показателями избираемости, эффективно работающие в Госдуме, по линии партии, имеющие хорошие рейтинги у себя в округах, перечисляет он.

На втором этапе партия определит, кто еще из действующих одномандатников имеет шансы победить в округах, уточняет Костин. По его оценке, шансы переизбраться имеют более 70% из числа нынешних одномандатников-единороссов. «Это люди, которые будут демонстрировать преемственность. На следующем этапе партия определится с новыми лицами — они будут демонстрировать обновление", — поясняет глава ФоРГО.

Из 225 округов уже на входе в выборную кампанию кандидаты от власти могут достаточно уверенно ожидать победу примерно в 150 округах, считает политолог Дмитрий Бадовский. Особенность многих округов заключается в том, что общий баланс электората в них изначально благоприятен для власти, поясняет он. «Даже в Москве, которая считается сложным регионом, есть 5-6 округов, которые в целом беспроблемны для власти и, в том числе поэтому, практически неинтересны оппозиции», -- приводит пример эксперт.

Другой вопрос, что «Единая Россия» может запускать в благоприятных округах как действующих депутатов от этого округа, так и менять кандидатов -- это зависит от общей стратегии партии, того, в какой степени она вообще делает ставку на обновление своего депутатского корпуса. Также, по словам Бадовского, нельзя исключать, что в некоторых округах выдвинутся действующие депутаты, которые до этого избирались по спискам – чтобы усилить позиции партии власти. Возможно, в том числе и с этим связан тот факт, что единороссы определяются со списком потенциальных одномандатников в несколько этапов, полагает он.

Побеждать кандидатам от власти на этих выборах будет сложнее, чем в 2016 году, считает Бадовский. «Тогда только-только вернули смешанную систему выборов (когда половина депутатов избираются по спискам, половина – по округам), что давало фору «Единой России», поскольку остальные партии не могли быстро найти такое количество сильных одномандатников. Но все эти годы они растили и готовили их, и поэтому конкуренция будет более острой», -- констатирует эксперт.

Автор
Наталья Галимова
Дмитрий Медведев Андрей Турчак «Единая Россия» выборы в Госдуму Виталий Милонов Александр Хинштейн
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