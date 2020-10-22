«Единая Россия» составила первый список перспективных одномандатников

Список из 71 депутата секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже согласовал с Дмитрием Медведевым, рассказал один из источников РБК. Медведев поручил Турчаку и недавно ставшему врио замсекретаря генсовета, бывшему главе Дагестана Владимиру Васильеву лично встретиться с каждым из потенциальных кандидатов, чтобы обсудить их планы работы и стратегию избирательной кампании, добавил собеседник РБК.

Как выбирали людей

При анализе деятельности действующих депутатов во внимание брались следующие факторы, поясняет собеседник в «Единой России»: активность в регионе, высокий рейтинг, эффективность работы по повестке партии. Кроме того, учитывалось, имеет ли депутат поддержку губернатора и руководства партии, а также его работа по партпроектам.

Руководство думской фракции единороссов, в свою очередь, оценивало публичную и законотворческую активность депутатов, «эффективность и качество законотворческой работы и отстаивание позиции «Единой России», добавляет другой собеседник в партии власти.

Все кандидатуры согласовывались с администрацией президента.

В середине сентября близкий к Кремлю источник и собеседник в «Единой России» рассказывали РБК, что состав кандидатов-одномандатников от партии власти может обновиться не менее чем наполовину. Из действующих одномандатников переизбраться, по разным оценкам, могут от 60 до 100 человек, — те, кто реально работал в своем округе, уточнял один из источников. Порядка 50 человек по разным причинам в следующую Думу идти не хотят. Все кандидатуры согласовываются между «Единой Россией», Кремлем и губернаторами. Окончательно определиться с «линейкой кандидатов» партия планирует до начала декабря, утверждал один из собеседников.

По итогам выборов в Госдуму в 2016 году «Единая Россия» провела 203 одномандатника из 207 выдвинутых. В 18 округах партия не выставляла своих кандидатов, уступив эти территории думской оппозиции.

«Единая Россия» завершила первый этап подготовки списка потенциальных одномандатников, в ходе которого были определены действующие депутаты, имеющие высокие шансы «подтвердить свой мандат», говорит глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, участвующий в работе по подготовке думской кампании единороссов. Это люди с хорошими показателями избираемости, эффективно работающие в Госдуме, по линии партии, имеющие хорошие рейтинги у себя в округах, перечисляет он.

На втором этапе партия определит, кто еще из действующих одномандатников имеет шансы победить в округах, уточняет Костин. По его оценке, шансы переизбраться имеют более 70% из числа нынешних одномандатников-единороссов. «Это люди, которые будут демонстрировать преемственность. На следующем этапе партия определится с новыми лицами — они будут демонстрировать обновление", — поясняет глава ФоРГО.

Из 225 округов уже на входе в выборную кампанию кандидаты от власти могут достаточно уверенно ожидать победу примерно в 150 округах, считает политолог Дмитрий Бадовский. Особенность многих округов заключается в том, что общий баланс электората в них изначально благоприятен для власти, поясняет он. «Даже в Москве, которая считается сложным регионом, есть 5-6 округов, которые в целом беспроблемны для власти и, в том числе поэтому, практически неинтересны оппозиции», -- приводит пример эксперт.

Другой вопрос, что «Единая Россия» может запускать в благоприятных округах как действующих депутатов от этого округа, так и менять кандидатов -- это зависит от общей стратегии партии, того, в какой степени она вообще делает ставку на обновление своего депутатского корпуса. Также, по словам Бадовского, нельзя исключать, что в некоторых округах выдвинутся действующие депутаты, которые до этого избирались по спискам – чтобы усилить позиции партии власти. Возможно, в том числе и с этим связан тот факт, что единороссы определяются со списком потенциальных одномандатников в несколько этапов, полагает он.

Побеждать кандидатам от власти на этих выборах будет сложнее, чем в 2016 году, считает Бадовский. «Тогда только-только вернули смешанную систему выборов (когда половина депутатов избираются по спискам, половина – по округам), что давало фору «Единой России», поскольку остальные партии не могли быстро найти такое количество сильных одномандатников. Но все эти годы они растили и готовили их, и поэтому конкуренция будет более острой», -- констатирует эксперт.