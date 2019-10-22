СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

Влияние Путина и Орбана на то, как Трамп воспринимает Украину, усилилось, пишут WP и NYT. Однако, по данным источников изданий, решение искать в Киеве информацию, способную навредить Байдену, президент США принял сам

Владимир Путин и Виктор Орбан (Фото: Александр Земляниченко / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников WP, беседы с Орбаном и другими политиками, которые уничижительно отзывались об Украине, сформировали у Трампа восприятие того, что эта страна является безнадежно коррумпированной. При этом никто из зарубежных лидеров не советовал Трампу искать в Киеве информацию, которая может навредить бывшему вице-президенту Джо Байдену.

По словам одного из источников WP, в ходе телефонного разговора с Трампом в мае Путин «сделал то же, что и всегда», пытаясь подорвать отношения США и Украины. «Он всегда говорил, что Украина просто логово коррупции», — сказал собеседник издания.

Занимающиеся национальной безопасностью чиновники Белого дома ожидали попыток повлиять на отношение Трампа к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Собеседники WP отмечают, что Путин и Орбан стали играть более значительную роль в этом процессе на фоне того, как из администрации США уволили ряд сотрудников, которые пытались снизить влияние России на Трампа.