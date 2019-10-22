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Политика ,  
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СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Влияние Путина и Орбана на то, как Трамп воспринимает Украину, усилилось, пишут WP и NYT. Однако, по данным источников изданий, решение искать в Киеве информацию, способную навредить Байдену, президент США принял сам
Владимир Путин и Виктор Орбан (Фото: Александр Земляниченко / EPA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повлияли на отношение президента США Дональда Трампа к Украине и его попытки повлиять на Киев с целью получить информацию, которую он мог бы использовать против своих политических противников, пишут The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников WP, беседы с Орбаном и другими политиками, которые уничижительно отзывались об Украине, сформировали у Трампа восприятие того, что эта страна является безнадежно коррумпированной. При этом никто из зарубежных лидеров не советовал Трампу искать в Киеве информацию, которая может навредить бывшему вице-президенту Джо Байдену.

По словам одного из источников WP, в ходе телефонного разговора с Трампом в мае Путин «сделал то же, что и всегда», пытаясь подорвать отношения США и Украины. «Он всегда говорил, что Украина просто логово коррупции», — сказал собеседник издания.

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Занимающиеся национальной безопасностью чиновники Белого дома ожидали попыток повлиять на отношение Трампа к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Собеседники WP отмечают, что Путин и Орбан стали играть более значительную роль в этом процессе на фоне того, как из администрации США уволили ряд сотрудников, которые пытались снизить влияние России на Трампа.

Влияние зарубежных лидеров на отношение Трампа к Украине обсуждали на закрытых слушаниях в конгрессе с Джорджем Кентом, заместителем помощника госсекретаря. В Вашингтоне считают, что решение Трампа искать в Киеве информацию о Байдене было скорее вызвано его «собственными импульсами» и теориями заговора, которые поддерживает адвокат президента Рудольф Джулиани, утверждают собеседники WP. Как отмечает NYT, Кент говорил об информации, которую получил из третьих рук.

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Кент был допрошен в рамках расследования, которое демократы из палаты представителей ведут после начала процедуры импичмента. Поводом для запуска этого процесса стал телефонный разговор между Трампом и Зеленским, в ходе которого президент США обсуждал возможность возобновления расследования против украинской компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер. Сотрудник разведки, которому стало известно о содержании беседы, заявил, что Трамп пытался добиться вмешательства иностранного государства в выборы 2020 года. Президент США отрицает все обвинения и считает происходящее «охотой на ведьм».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, Украина
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