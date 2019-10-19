Минэнерго США не выдало демократам документы для процедуры импичмента

Об отказе стало известно на фоне новостей об отставке министра энергетики США. Рик Перри покинет должность в конце года, демократов интересуют его встречи с властями Украины

Рик Перри (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Министерство энергетики США не предоставит конгрессменам-демократам интересующие их документы, запрошенные для расследования в рамках процедуры импичмента, пишет Politico со ссылкой на письмо представителя Минэнерго к главам трех комитетов палаты представителей.

Представитель министерства Мелисса Бурнинсон заявила, что даже если бы расследование было надлежащим образом авторизовано, Минэнерго все равно не смогло бы дать конгрессменам желаемую ими информацию, так как речь идет о конфиденциальных сообщениях между представителями исполнительной ветви власти.

Она указала, что в соответствии с решением Верховного суда США, у комитета палаты при расследовании не может быть тех же полномочий, что у палаты представителей в целом.

Конгрессмены попросили министра Рика Перри передать им документы, касающиеся его встреч с властями Украины. Процедуру импичмента в США запустили после телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Сотрудник разведки, узнавший о содержании беседы, сообщил своему начальству, что Трамп пытался надавить на другое государство и принудить его к вмешательству в выборы президента США в 2020 году за счет расследования против своего политического конкурента. Согласно стенограмме, Трамп обсуждал с Зеленским возможность возобновления расследования против компании Burisma Holdings, в которой работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена.