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Минобороны назвало суммы премий за подбитые танки и бомбардировку Берлина
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Минобороны назвало суммы премий за подбитые танки и бомбардировку Берлина
Политика, 00:43
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Минобороны назвало суммы премий за подбитые танки и бомбардировку Берлина
На сайте ведомства в открытом доступе появились документы о премировании красноармецев в годы Великой Отечественной войны. Денежные поощрения были предусмотрены за особые военные заслуги, в том числе за подбитые танки
Берлин в 1945 году (Фото: Марк Редькин / Фотохроника ТАСС)

Российское Министерство обороны впервые выложило в открытый доступ документы о премировании бойцов во время Великой Отечественной войны. Соответствующие материалы размещены на сайте военного ведомства.

Среди них также содержатся данные о том, какие поощрения ​получали красноармейцы за подбитые танки и бомбардировку Берлина. Так, согласно приказу наркома обороны СССР Иосифа Сталина, каждому члену экипажа самолетов Балтийского флота, которые бомбили Берлин 8 августа 1941 года, была положена премия в 2 тыс. руб. За подбитые танки с 1 июля 1942 года командиру орудия и наводчику полагалось по 500 руб., остальному составу расчета — по 200 руб.

Также премии выдавались специалистам за ремонт военной техники: за починку тяжелого танка (в зависимости от сложности работ) можно было получить от 350 руб. до 800 руб., за ремонт орудия зенитной артиллерии — от 75 руб. до 100 руб., станкового пулемета — от 10 руб. до 20 руб.

Помимо этого, в открытом доступе на сайте Минобороны оказались зарплатные ведомости младшего сына Сталина, летчика, генерал-лейтенанта Василия Сталина и маршала авиации, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкин​а. Василий, который, как отмечал в 2016 году руководитель фракции КПРФ в казанской гордуме Алексей Серов, за время войны совершил 26 боевых вылетов, сбил пять самолетов, за что впоследствии был награжден двумя орденами Красного Знамени, в январе 1943 года получил в виде основного оклада и надбавки за выслугу лет (к тому моменту срок его службы составлял пять лет) 5095 руб. и 84 коп., Покрышкин в ноябре 1944 года — 2140 руб. (однако за вычетом партийного взноса и «удержаний по вкладам» на руки получил только 1800 руб.).​

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Кроме того, на сайте Минобороны приводятся данные о расходах бюджета СССР в военные годы и предвоенный период. Так, если в 1940 году из 174,4 млрд руб. на оборону уходило 56,8 млрд руб. (наибольшая сумма из бюджета, согласно архивным материалам, тогда ушла на народное хозяйство — 58,3 млрд руб.), то в 1942 году расходы на оборону уже превысили 108 млрд руб. В 1943 году эта сумма составляла 125 млрд руб., в 1944 — 137,8 млрд руб.

Помимо этого, в документах, как указывается на сайте министерства, впервые были приведены сведения о снижении оптовых цен на производимое в тылу вооружение и военную технику. Подобное явление, когда в ходе военных действий на фоне галопирующей инфляции цены на военную продукцию не возрастали, а снижались, не имеет прецедентов в истории войн, заметили в Минобороны.

В 1941 году стоимость бомбардировщика Ил-4, согласно документам на сайте министерства, составляла 800 тыс. руб., а в 1944 году — 380 тыс. руб. Танк Т-34 за годы войны, по данным Минобороны, «подешевел» вдвое — с 269,5 тыс. руб. в 1941 году до 135 тыс. руб. в 1944 году.

Материалы, как указывается в сообщении военного ведомства, были рассекречены в честь столетнего юбилея финансово-экономической службы Вооруженных Сил России (он пройдет 22 октября).

Авторы: Евгения Маляренко, Инна Сидоркова.
Теги: Минобороны , архивы , документы
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