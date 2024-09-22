Израильские военные провели рейд в офисе телеканала Al Jazeera в Рамалле
Израильские военные провели рейд в офисе арабского телеканала Al Jazeera в столице Палестины Рамалле и закрыли это СМИ на 45 дней, сообщил телеканал.
Солдаты сослались на решение суда о закрытии. «Я прошу вас забрать все камеры и покинуть офис сейчас», — сказал один из них руководителю бюро телеканала на Западном берегу реки Иордан Валиду аль-Омари.
Телеканал сообщает, что израильские военные неоднократно мешали его журналистам освещать те или иные события. Так, на прошлой неделе они применили слезоточивый газ в Дженине, когда корреспонденты делали репортаж о рейде Израиля на Западном берегу. Также Al Jazeera напомнил об убийстве журналистки Ширин Абу Аклех два года назад израильским солдатом в Дженине и утверждает, что несколько его журналистов были арестованы.
В мае правительство решило остановить вещание и работу Al Jazeera в самом Израиле. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху тогда назвал телеканал «провокационным». Сначала ограничения ввели на 45 дней, затем их продлили.
Al Jazeera обвинил Нетаньяху в «подстрекательстве», а обвинения в адрес канала — «ложными и позорными». Международный Комитет по защите журналистов (CPJ) призывал Израиль не блокировать Al Jazeera, поскольку «плюрализм мнений в средствах массовой информации необходим для того, чтобы привлечь власть к ответственности, особенно во время войны».
Телевизионная сеть Al Jazeera вещает с 1996 года и имеет подразделения на разных языках. Компания спонсируется правительством Катара и неоднократно подвергалась критике со стороны Израиля, который обвинял ее в поддержке палестинской группировки ХАМАС.
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