Полиция Израиля провела рейд в офисах катарского телеканала Al Jazeera
Израильская полиция провела рейд в офисах телеканала Al Jazeera и конфисковала оборудование телеканала после решения кабмина о прекращении его вещания в Израиле. Об этом сообщил министр связи Шломо Кархи в Х.
«Закрываем Al Jazeera. Инспекторы Министерства связи при поддержке израильской полиции в настоящий момент проводят рейды в офисах Al Jazeera в Иерусалиме и конфискуют оборудование канала», — написал он.
Источник в Al Jazeera сообщил Reuters, что рейд провели в номере отеля, который телеканал использовал в качестве фактического офиса после решения правительства запретить вещание в стране.
Израильский парламент (кнессет) в апреле принял так называемый закон об Al Jazeera, дающий правительству временные полномочия ограничивать работу зарубежных медиа, если спецслужбы сочтут, что они наносят ущерб национальной безопасности.
5 мая премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что «в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera». «За» проголосовал 71 депутат, «против» — десять.
Al Jazeera обвинил Нетаньяху в «подстрекательстве» и заявил, что возлагает на него «ответственность за безопасность своих сотрудников и помещений телесети по всему миру после его провокации и этого ложного, позорного обвинения».
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