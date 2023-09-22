Американские истребители F-35 не смогли летать половину всей службы
Американские истребители F-35 оказались способны летать 55% всего времени службы из-за проблем с техническим обслуживанием. К таким выводам пришло Управление подотчетности правительства (GAO) США, пишет Financial Times.
Показатель боеспособности авиапарка отражает процент времени, в течение которого самолет может выполнять одну из поставленных перед ним задач. Целевой показатель Пентагона — 85–90%.
«Проблемы с техническим обслуживанием негативно влияют на готовность самолетов F-35», заключили эксперты, низкий уровень «частично объясняется проблемами со складским и организационным обслуживанием».
F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.
Самолеты разработаны в трех вариантах: наземный истребитель (F-35A) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (F-35B) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (F-35C) для нужд ВМС США.
В американской армии 450 истребителей F-35, командование планирует закупить еще около 2 тыс. самолетов к середине 2040-х годов на общую сумму $1,7 трлн, включая $1,3 трлн на их обслуживание. Каждый истребитель стоит около $160 млн.
Как пишет FT, Пентагон на несколько лет отстает в формировании достаточных мощностей технического обслуживания авиапарка, что приводит к задержкам при ремонте и снижению пригодности истребителей к полетам.
Частично это обусловлено значительной зависимостью армии от подрядчиков в области техобслуживания, это не позволяет Пентагону в полной мере контролировать управления складами. Кроме того, сказывается нехватка запчастей, вспомогательного оборудования, недостаточного обучения техобслуживанию и отсутствия технических данных, требуемых для ремонта.
В Южной Каролине 18 сентября разбился истребитель F-35, пилот катапультировался и выжил. Обломки самолета не могли обнаружить около суток.
Это возобновило дискуссию среди американских военных, конгрессменов и экспертов относительного того, отвечает ли программа этих истребителей требованиям Пентагона.
Конструкторы стремились создать единый самолет, пригодный для разных ведомств и стран, способный выполнять разные миссии, такие условия вынуждают «идти на многочисленные конструктивные компромиссы, что обычно приводит к созданию самолета, который может делать все это, но не делает ничего особенно хорошо», пояснил CNN эксперт по F-35 Дэна Грейзер из Проекта по государственному надзору (POGO). Он отметил, что каждый построенный F-35 является не чем иным, как «очень дорогим прототипом».
Пилотов впечатляют возможности F-35, но они жалуются, что не могут летать на них достаточно долго из-за постоянного простоя истребителей, заявила CNN директор по оборонным возможностям и управлению GAO Диана Маурер. «Это действительно разочаровывает с точки зрения налогоплательщиков», — признала она.
CNN отмечает, что программа F-35 стала самым дорогим оборонным проектом США за всю историю.
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