 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 103,09 (+0,06) Инвестиции, 18 сен, 16:50 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 96,65 (+0,01) Инвестиции, 18 сен, 16:50
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Белый дом оценил решение трех стран ЕС запретить экспорт зерна с Украины Политика, 05:50
Боррель не увидел шансов для возобновления зерновой сделки Политика, 05:31
В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона Политика, 05:31
В США нашли обломки разбившегося в Южной Каролине F-35 Политика, 05:12
Число россиян, уверенных, что их не уволят, достигло рекорда с 2021 года Общество, 05:00
Канада выслала индийского разведчика после убийства сикхского сепаратиста Политика, 04:58
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минцифры заявило, что паспорт на «Госуслугах» не заменит бумажный Технологии и медиа, 03:58
В Кривом Роге, Львове и Хмельницкой области прозвучали взрывы Политика, 03:51
Спасатели нашли пропавших на Камчатке туристов Общество, 03:41
Госдолг США превысил $33 трлн Экономика, 03:12
В Белом доме заявили о прогрессе в контрнаступлении Украины Политика, 02:58
Во Львове проведут проверку после попытки военкомов задержать мужчину Политика, 02:37
В США россиянина обвинили в покупке санкционной электроники для России Политика, 02:28
Политика ,  
0 

В США нашли обломки разбившегося в Южной Каролине F-35

Военные США нашли обломки разбившегося в Южной Каролине истребителя F-35

Военные США обнаружили обломки истребителя F-35B Lightning II, который накануне разбился у побережья Южной Каролины, сообщает Associated Press.

Обломки нашли в округе Уильямсбург, примерно в двух часах езды к северо-востоку от Объединенной базы Вооруженных сил США Чарльстон. Истребитель нашли не сразу, к его поискам привлекали местных жителей.

Американские военные решили приостановить полеты самолетов на два дня после крушения F-35.

Истребитель F-35B Lightning II пропал в штате Южная Каролина 18 сентября. Пилот самолета успешно катапультировался перед падением, его доставили в местную больницу в стабильном состоянии. Самолет входил в состав учебно-боевой эскадрильи истребителей второго авиаполка морской пехоты.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
истребитель F-35 F-35 авиакатастрофа США Южная Каролина
Материалы по теме
При крушении самолета в Бразилии погибли 14 человек
Общество
В Италии разбился самолет группы высшего пилотажа Frecce Tricolori
Общество
Следователи изъяли черные ящики севшего в поле под Новосибирском самолета
Общество