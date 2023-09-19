В США нашли обломки разбившегося в Южной Каролине F-35
Военные США обнаружили обломки истребителя F-35B Lightning II, который накануне разбился у побережья Южной Каролины, сообщает Associated Press.
Обломки нашли в округе Уильямсбург, примерно в двух часах езды к северо-востоку от Объединенной базы Вооруженных сил США Чарльстон. Истребитель нашли не сразу, к его поискам привлекали местных жителей.
Американские военные решили приостановить полеты самолетов на два дня после крушения F-35.
Истребитель F-35B Lightning II пропал в штате Южная Каролина 18 сентября. Пилот самолета успешно катапультировался перед падением, его доставили в местную больницу в стабильном состоянии. Самолет входил в состав учебно-боевой эскадрильи истребителей второго авиаполка морской пехоты.
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