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В Думе предложили брать на контрактную службу в ОМОН

Также депутаты предложили отправлять призывников из числа сотрудников правоохранительных органов для прохождения службы в Росгвардии
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Госдуме разрабатывают законопроект, который позволит заключать краткосрочные контракты не только на военную, но и на правоохранительную службу в Росгвардии, заявил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Вместе с коллегами из Рогсвардии и других ведомств еще ранее начали разработку инициатив, которые позволят направлять мобилизованных из запаса военнослужащих, имеющих опыт службы в милицейском/полицейском спецназе, а также во внутренних войсках — для прохождения дальнейшей службы в Росгвардии (при их желании!)», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что такая мера позволит бывшим и действующим сотрудникам правоохранительных органов проходить службу согласно своей специальной, а не воинской подготовке. Сейчас мобилизовать их можно только по тем званиям и специальностям, которые значатся в военном билете. «Полковник полиции может стоять на учете в военкомате как капитан запаса», — уточнил Хинштейн.

Что известно о частичной мобилизации в России
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Ее необходимость он объяснил защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

Министр обороны сообщил, что будут мобилизованы 300 тыс. резервистов, которых обучат или переобучат. Призывать будут тех, кто отслужил в армии, имеет боевой опыт или востребованную военную специальность. Им присвоят статус контрактников, после чего мобилизованные будут получать соответствующие выплаты, отметил Сергей Шойгу.

В указе президента сказано, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно этому закону, призыву на военную службу подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку. Состоят в запасе практически все, кто получил военный билет. Шойгу заверил, что студенты и проходящие срочную службу мобилизации не подлежат.

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В первую очередь могут мобилизовать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Также могут призвать выпускников военных кафедр, если их военно-учетные специальности будут востребованы. В случае дефицита специалистов с «какими-то особыми» специальностями мобилизацию также могут провести среди запасников второго разряда. К ним депутат отнес операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), специалистов разведки, а также связистов.

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Александр Хинштейн мобилизация Росгвардия полиция спецназ
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