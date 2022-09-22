Россия запретила въезд канадцам Хемингуэю и Онищенко

Здание МИД РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия ввела персональные санкции против 87 канадцев, сообщается на сайте МИД. Им запрещен въезд в страну.

Ограничения стали ответом «на периодически вводимые правящим в Канаде режимом Джастина Трюдо антироссийские санкции, которые коснулись на сегодняшний день представителей власти всех уровней, включая региональный, журналистов, деятелей культуры и простых россиян, не устраивающих чем-либо официальную Оттаву», пояснили в ведомстве.

Под санкции попали главы провинций и территорий, военные, главы «компаний, поставляющих киевскому неонацистскому режиму вооружения и технологии двойного назначения», а также активисты «пробандеровские структуры».

«Принимая во внимание, что канадский санкционный перечень, судя по всему, будет расширяться, с российской стороны последуют новые объявления о «листировании» граждан Канады. Исходим из принципа взаимности», — говорится в сообщении.

В частности, в список попали:

Франсуа Лего (Francois Legault) — премьер-министр провинции Квебек;

Тимоти Хьюстон (Timothy Jerome Houston) — премьер-министр провинции Новая Шотландия;

Сергей Сергеевич Онищенко (Sergiy Serhiyovich Onyshchenko) — военнослужащий ВМС Канады, лингвист-аналитик;

Кайри Хемингуэй (Kairi Taul Hemingway) — председатель эстонского центрального совета Канады.

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