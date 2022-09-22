В Хабаровском крае за мобилизованными сохранят рабочие места

В Хабаровском крае за призванными по частичной мобилизации сохранят рабочие места

Постоянное место работы в случае призыва по частичной мобилизации в Хабаровском крае сохранят для сотрудников органов власти, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также ИП

Фото: Игорь Хакимов / ТАСС

За жителями Хабаровского края, которых призовут на военную службу в рамках частичной мобилизации, сохранят рабочие места, написал в телеграм-канале глава региона Михаил Дегтярев.

Мера коснется сотрудников:

органов государственной власти, местного самоуправления, подведомственных государственных и муниципальных учреждений и организаций;

организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности;

индивидуальных предпринимателей.

В случае призыва по частичной мобилизации за ними сохраняется постоянное место работы, заявил Дегтярев.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Власти собираются призвать из запаса 300 тыс. человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, мобилизации подлежат люди, которые служили, имеют боевой опыт или нужную армии военно-учетную специальность.

При этом граждан, призванных по мобилизации, будут увольнять с работы, сообщили в Минобороны. «Да, все верно. Основанием для расторжения трудового договора будет та же повестка военкомата. Согласно п. 2 указа президента граждане после призыва переходят на службу в ряды Вооруженных сил России по контракту (п. 2 указа)», — ответили в ведомстве в ответ на запрос журналиста Алексея Венедиктова (признан Минюстом СМИ-иноагентом).