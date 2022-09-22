Байден назвал победой принятие Сенатом поправок к Монреальскому протоколу

«Кигалийская поправка» предусматривает иокращение использования гидрофторуглеродов, одного из основных источников выделения парниковых газов, на 85% в течении 15 лет. За принятие поправки проголосовали две трети сенаторов

Фото: Ron Sachs / EPA / ТАСС

Президент США Джо Байден назвал «исторической победой» принятие Сенатом США «Кигалийской поправки» к Монреальскому протоколу, которая предусматривает постепенное сокращение использования гидрофторуглеродов, передает Reuters.

За принятие поправок проголосовали 69 сенаторов, 27 проголосовали против. Специальный посланник президента США по климату Джон Керри назвал голосование «глубокой победой климата и американской экономики».

Монреальский договор был принят в 1980-х годах для защиты озонового слоя. «Кигалийская поправка» (Кигали — город в Руанде, на котором поправка впервые была принята) расширяет его, обязуя подписантов сократить производство и потребление гидрофторуглеродов или ГФУ, одного из основных источников выделения парниковых газов, на 85% в течение 15 лет. По прогнозам Reuters, принятие Вашингтоном поправки поможет избежать повышения глобальной температуры на 0,5 градусов по Цельсию к 2050 году. В настоящее время поправку ратифицировали уже более 130 стран, включая Россию.

В середине августа Конгресс США одобрил законопроект под названием «Закон о снижении инфляции», который подразумевает выделение $430 млрд на здравоохранение, борьбу с изменением климата и снижение инфляции. За одобрение законопроекта проголосовали 220 человек, против выступили 207 конгрессменов: его поддержали все демократы, а все республиканцы выступили против.

Согласно законопроекту, около $370 млрд будет направлено на программы в области энергетической безопасности и борьбы с изменением климата. Они включают расширение использования возобновляемых источников энергии (солнечной и ветряной), переход на более «чистое» топливо и введение налоговых льгот, призванных подтолкнуть американцев к использованию электромобилей.

По прогнозам экспертов, эти и другие меры, предусмотренные законопроектом, помогут США снизить выбросы углерода примерно на 40% к 2030 году. Аналитики Energy Innovation полагают, что к этому времени в стране появятся 1,5 млн новых рабочих мест.

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