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Политика ,  
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Минюст попросил суд ликвидировать партию племянника Путина

Речь идет о партии «Народ против коррупции», которую Роман Путин возглавил в июле. Ранее ликвидацию партии до конца года допустили в ЦИК: она не участвовала в выборах семь лет подряд
Фото:party-npk.ru
Фото: party-npk.ru

Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с требованием ликвидировать партию «Народ против коррупции», информация размещена на сайте суда. Председателем партии является двоюродный племянник президента Владимира Путина предприниматель Роман Путин.

Исковое заявление от Минюста поступило в суд 22 сентября, дата его рассмотрения пока не назначена.

Помощник Романа Путина Максим Каменев сказал, что юристы партии сформируют позицию после получения искового заявления. Он добавил, что «с партией «Народ против коррупции» есть определенные вопросы, связанные как раз с непредоставлением отчетности», добавил «Интерфакс».

Общероссийская партия «Народ против коррупции» была создана в 2013 году, Роман Путин вступил в нее 21 июня текущего года, а в начале июля стал ее председателем. Тогда Путин говорил, что первоочередной задачей партии станет участие в региональных выборах в сентябре, а затем — в выборах в Государственную думу, где у партии нет фракции. При этом глава партии отметил, что у него много планов «в самых различных сферах деятельности государства».

В ЦИК предупредили о возможной ликвидации партии племянника Путина
Политика
Фото:Роман Путин / Facebook

В сентябре о возможной ликвидации «Народа против коррупции» до конца года сообщил член Центризбиркома (ЦИК) Евгений Шевченко. Он пояснил, что согласно законодательству партию ликвидируют, если она не принимает участия в выборах семь лет подряд. Это условие не выполнили четыре партии — Российская партия садоводов, Родная партия, партии «Национальный курс» и «Народ против коррупции», указал Шевченко.

Шевченко уточнил, что, для того чтобы избежать ликвидации, кандидаты от партии должны были быть выдвинуты и зарегистрированы либо на выборах президента или Госдумы, либо на губернаторских выборах по меньшей мере в 10% регионов, либо на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов, либо на муниципальных выборах более чем в половине субъектов.

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Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата президента Владимира Путина. Ему принадлежит ООО «Путин Консалтинг», он же, по данным базы СПАРК, является директором компании. Компания была учреждена в Великобритании, ранее у нее было название Putin Consulting Ltd. Также Путин является владельцем компаний «Арбат Нефтегаз» (занимается оптовой торговлей топливом), «Русюгэкспорт» (занимается перевозками) и «Партнер Восток» (занимается оптовой торговлей автомобильными деталями). Кроме того, Путин возглавляет компанию «Звезда Ойл», которая производит нефтепродукты.

Автор
Анастасия Батманова
партия Министерство юстиции
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