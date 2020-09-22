Минюст попросил суд ликвидировать партию племянника Путина

Речь идет о партии «Народ против коррупции», которую Роман Путин возглавил в июле. Ранее ликвидацию партии до конца года допустили в ЦИК: она не участвовала в выборах семь лет подряд

Фото: party-npk.ru

Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с требованием ликвидировать партию «Народ против коррупции», информация размещена на сайте суда. Председателем партии является двоюродный племянник президента Владимира Путина предприниматель Роман Путин.

Исковое заявление от Минюста поступило в суд 22 сентября, дата его рассмотрения пока не назначена.

Помощник Романа Путина Максим Каменев сказал, что юристы партии сформируют позицию после получения искового заявления. Он добавил, что «с партией «Народ против коррупции» есть определенные вопросы, связанные как раз с непредоставлением отчетности», добавил «Интерфакс».

Общероссийская партия «Народ против коррупции» была создана в 2013 году, Роман Путин вступил в нее 21 июня текущего года, а в начале июля стал ее председателем. Тогда Путин говорил, что первоочередной задачей партии станет участие в региональных выборах в сентябре, а затем — в выборах в Государственную думу, где у партии нет фракции. При этом глава партии отметил, что у него много планов «в самых различных сферах деятельности государства».