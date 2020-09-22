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Итальянцы решили сократить парламент на треть

Итальянцы на референдуме поддержали инициированное правящей коалицией сокращение численности нижней и верхней палат парламента. Однако выборы в стране пройдут не раньше 2022 года, говорят эксперты
Фото:Angelo Carconi / EPA / ТАСС
Фото: Angelo Carconi / EPA / ТАСС

Зачем уменьшать число законодателей

69,63% участников референдума, прошедшего в Италии 20–21 сентября, одобрили инициативу о сокращении числа представителей обеих палат парламента — сената (верхняя палата) и палаты депутатов (нижняя). Против высказались 30,37%. Это следует из промежуточных результатов голосования, обнародованных после обработки 99% бюллетеней.

Таким образом, число законодателей высшего уровня сократится c 945 до 600: палата депутатов будет насчитывать 400 вместо 630 кресел, сенат — 200 вместо 315.

И депутаты нижней палаты, и подавляющее большинство сенаторов в Италии избираются путем прямого голосования. Это отличается от ситуации во Франции или Великобритании, где большинство членов верхней палаты (сената и палаты лордов соответственно) избираются не напрямую, а региональными законодательными собраниями или другими органами.

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Главные сторонники инициативы сократить число законодателей в Италии — партия «Движение пяти звезд». Она входит в правящую коалицию наряду с левоцентристской Демократической партией. Сокращение парламента позволит сэкономить порядка миллиарда евро за десять лет, обещали в «Движении пяти звезд». Кроме того, повысится эффективность законодательной системы, полагают там. «Очевидно, что, если сократить численность депутатов, это создаст мотивацию для партий отбирать представителей с упором на качество их работы», — заявил в преддверии голосования депутат «Движения пяти звезд» Мишель Содано.

Идею также поддержал лидер Демократической партии Никола Дзингаретти, назвав ее частью реформаторской программы правительства. Главные оппозиционные силы — правые партии «Лига» и «Вперед, Италия» — тоже поддержали изменения. Глава МИД Италии из «Движения пяти звезд» Луиджи ди Майо назвал результат референдума «историческим».

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Случаи, когда страны сокращали численность законодательных органов высшего уровня более чем на 10%, редки — между 1945 и 2008 годом это происходило менее 20 раз, указал эксперт из Венского университета Мэттью Бергман. Исследователи из Университета Тулузы и Парижской школы экономики считают, что нынешнее число депутатов в Италии слишком велико. Они создали формулу, по которой высчитали оптимальную, на их взгляд, численность законодателей для этой страны — около 570.

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Фотогалерея 

20–21 сентября в Италии также проходили региональные выборы в семи областях — Тоскане, Валле д'Аоста, Лигурии, Марке, Апулии, Венето и Кампанье. Контроль над четырьмя из семи этих регионов (Тоскана, Марке, Апулия, Кампанья) до выборов удерживала Демократическая партия. Лигурию возглавляет выходец из оппозиционной «Вперед, Италия», правоцентрист Джованни Тоти, Венето — политик из ультраправой «Лиги». В Валле д'Аоста действовало временное правительство.

По итогам выборов Демократической партии удалось удержать контроль над тремя регионами — Тосканой, Апулией и Кампаньей. В Венето победил кандидат «Лиги», в Марке — представитель «Вперед, Италия», в Лигурии свои позиции сохранил Тоти. В Валле д'Аоста лидирует кандидат от «Движения пять звезд», показал подсчет менее половины бюллетеней.

Когда будет переизбран сокращенный парламент

Результаты референдума и региональных выборов придали прочности правящей коалиции, констатируют аналитики банка Barclays (аналитическая записка есть в распоряжении РБК). «Движению пяти звезд» на референдуме удалось «реализовать одно из своих главных обещаний, которое соответствовало ее риторике, направленной против элит», отметили в Barclays. А региональные выборы показали, что Демократическая партия «по-прежнему демонстрирует живую активность и способна привлекать поддержку избирателей», отмечают аналитики.

Успех левоцентристов и их партнеров по коалиции снижает шансы внеочередных выборов в Италии, добавили в Barclays. Период с октября по декабрь уйдет на реализацию инициативы по сокращению числа парламентариев, прежде всего на корректировку границ избирательных округов. Поскольку с августа 2021 года президент страны Серджио Матарелла вступает в последние шесть месяцев своего семилетнего срока, то есть не может распускать парламент и назначать новые выборы, то теоретически внеочередные выборы могли бы пройти между декабрем 2020 года и августом 2021 года. Но, раз действующая коалиция сохраняет стабильность, такой сценарий маловероятен, считают в Barclays. В итоге новые выборы в Италии, вероятно, пройдут не раньше 2022 года, подытожили аналитики Barclays.

Предыдущие выборы в стране состоялись в 2018 году, следующие должны пройти не позже мая 2023 года.

Автор
Евгений Пудовкин
Италия парламент сокращение
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