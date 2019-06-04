В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

Во время майских праздников на территорию корпорации «Энергия» проникли неизвестные и похитили оборудование для космической техники. Материалы по факту незаконного проникновения переданы в МВД

Фото: energia.ru

Кража на майских праздниках

В первые майские праздники (с 1 по 5 мая) группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе». «Проникновение было зафиксировано камерами наблюдения», — добавил он.

Пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко подтвердил эту информацию. «Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО «РКК «Энергия» им. С.П.Королева» нам известен. Все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения», — рассказал он.

Другие подробности произошедшего и размер ущерба Устименко раскрывать отказался в связи с тем, что полиция ведет доследственную проверку по данному факту. «Со стороны госкорпорации следствию оказывается вся необходимая поддержка и содействие», — подчеркнул представитель «Роскосмоса».

РБК направил запрос в ГУ МВД по Московской области с просьбой прокомментировать ход проверки.