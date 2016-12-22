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Помпео ответил на сообщение об обсуждении в Минюсте отстранения Трампа
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Помпео ответил на сообщение об обсуждении в Минюсте отстранения Трампа
Политика, 23:20
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Помпео ответил на сообщение об обсуждении в Минюсте отстранения Трампа
Глава Госдепа США предложил сотрудникам американских госслужб, которые не поддерживает политику Дональда Трампа, заняться чем-то другим. Так он прокомментировал сообщения о предложении сместить Трампа в Минюсте
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News высказал мнение, что чиновникам, которые не готовы помогать президенту Дональду Трампу в его работе, лучше найти другое место работы.

Так Помпео прокомментировал пятничную статью The New York Times, в которой утверждалось, что замгенпрокурора США Род Розенстайн в прошлом году предлагал сотрудникам Белого дома задействовать 25 поправку к Конституции США (определяет порядок досрочного прекращения полномочий президента). Кроме того, Розенстейн, писала NYT, предлагал тайно записывать встречи с Трампом, чтобы собрать доказательства «хаоса» в администрации. Газета делала оговорку, что предложения Розенстайна не осуществились и неизвестно, насколько решительно он был настроен.

«Если ты не можешь быть в команде, если ты не поддерживаешь эту миссию, то тогда, наверное, тебе стоит заняться чем-то другим», — сказал Помпео в интервью Fox News. Он добавил, что говорил об этом новым сотрудникам ЦРУ и Госдепа. «Нам нужно, чтобы все помогали президенту Трампу работе, — подчеркнул Помпео. — И я надеюсь, что все в каждом агентстве: Минюсте, ФБР, Государственном департаменте участвуют в этой работе».

Сам Розенстайн в комментарии для Fox News говорил, что статья NYT является «ошибочной и фактически не точной». Он отмечал, что не станет комментировать историю, основанную на «источниках, которые, очевидно, настроены против департамента и продвигают свою собственную повестку». «Основываясь на моих личных отношениях с президентом, для задействования 25 поправки нет повода», — говорил замгенпрокурора.

Дональд Трамп после выхода статьи в NYT заявил, что в Минюсте «есть замечательные люди, но есть и несколько очень плохих». «Вы видели, что случилось в ФБР. Они все ушли. Но есть затяжная вонь, и мы собираемся избавиться от нее», — подчеркнул Трамп.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Дональд Трамп , Белый дом , Майк Помпео
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