ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,43 66,20 EUR Нал. 79,31 77,84 USD Бирж. 66,41 +0,15 EUR Бирж. 78,07 +0,02 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6735,70 +184,30 IMOEX 2426,80 +1,08% RTSI 1149,53 +0,78% Brent 78,49 -0,33% DJIA 26743,50 +0,32% Nasdaq 7986,96 -0,51%
Трамп пообещал «избавиться от вони» в Минюсте США после публикации NYT
Лента новостей
Раненый кандидат в президенты Бразилии не примет участия в теледебатах 05:30, Политика В Каспийском море корабли ВМФ России провели боевые стрельбы 05:05, Политика Трамп пообещал «избавиться от вони» в Минюсте США после публикации NYT 04:42, Политика В Moody’s оценили нанесенный США ущерб от шторма «Флоренс» 04:01, Общество Посольство сообщило об облегчении условий заключения для Бутиной 03:22, Политика В США жителя Латвии осудили на 14 лет за создание шпионского антивируса 03:19, Общество В ООН предупредили о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Йемене 02:46, Политика Климкин рассказал о трех составляющих западного проекта мира в Донбассе 02:39, Политика Два пилота погибли при крушении учебного самолета ВВС Судана 02:20, Общество Помпео анонсировал усиление давления США на Венесуэлу 02:00, Политика В Аргентине сообщили о «важном сигнале» при поиске пропавшей подлодки 01:30, Общество Помпео заявил об отсутствии оснований у США для переговоров с Ираном 00:51, Политика Минфин США перенес дедлайн по ценным бумагам компаний Дерипаски 00:39, Бизнес Зимин снялся с выборов из-за невозможности победить во втором туре 00:27, Политика В Венесуэле цена школьных завтраков приблизилась к минимальной зарплате 00:14, Общество WSJ узнала о неспособности саудовцев компенсировать иранскую нефть 00:11, Экономика NYT узнала о предложении куратора Мюллера отстранить от должности Трампа 21 сен, 23:36, Политика На ралли в Петербурге гоночный автомобиль врезался в дерево 21 сен, 23:16, Общество Сирийские военные сбили беспилотник боевиков в небе над Латакией 21 сен, 22:59, Политика Белорусскому банку снова отказали в покупке украинской «дочки» Сбербанка 21 сен, 22:39, Финансы СМИ узнали о взятке в ₽20 млн при строительстве стадиона на Крестовском 21 сен, 22:17, Общество BuzzFeed сообщил об интересе спецпрокурора США к Crocus Group 21 сен, 22:07, Политика Трамп решил отложить публикацию материалов «российского дела» 21 сен, 22:04, Политика «Я буду кровожадной»: Элла Памфилова — о выборах в Приморье 21 сен, 21:45, Политика  Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 21 сен, 21:28, РБК и Элитная недвижимость Сергей Мозякин первым в КХЛ набрал 800 очков 21 сен, 21:26, Спорт В ЦИК назвали возможную дату второго тура выборов главы Хакасии 21 сен, 21:19, Политика Финансиста «Хезболлы» задержали в Бразилии 21 сен, 21:03, Общество
Трамп пообещал «избавиться от вони» в Минюсте США после публикации NYT
Политика, 04:42
0
Трамп пообещал «избавиться от вони» в Минюсте США после публикации NYT

Президент США Дональд Трамп заявил, что пора «избавиться от затяжной вони» в Министерстве юстиции — таким образом он отреагировал на публикацию газеты The New York Times о том, что замгенпрокурора США Род Розенстайн готовился к отстранению американского лидера. Об этом Трамп заявил на встрече со своими сторонниками в штате Миссури, видеозапись опубликована в Twitter президента.

«В Минюсте есть замечательные люди, но есть и несколько очень плохих. Вы видели, что случилось в ФБР. Они все ушли. Но есть затяжная вонь, и мы собираемся избавиться от нее», — сказал Трамп.

Трамп назвал Коми и бывших руководителей ФБР «клоунами» и «лузерами»
Политика

По данным источников NYT, Розенстайн еще весной 2017 года предлагал тайно записать беседы с Трампом для того, чтобы засвидетельствовать «хаос, поглощающий администрацию» президента. Он также вел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Минюсте и ФБР, чтобы ввести в действие 25-ю поправку к Конституции США.

Согласно поправке, власть передается вице-президенту в случае, если глава государства не может выполнять свои обязанности. Сам Розенстайн отверг все опубликованные газетой данные, назвав их неточными и фактическим неверными.

Теги: Дональд Трамп , Минюст США , Род Розенстайн
Главное
Климкин рассказал о трех составляющих западного проекта мира в Донбассе Политика
Материалы по теме
NYT узнала о предложении куратора Мюллера отстранить от должности Трампа Политика
Трамп решил отложить публикацию материалов «российского дела» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter