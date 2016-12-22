Трамп пообещал «избавиться от вони» в Минюсте США после публикации NYT

Президент США Дональд Трамп заявил, что пора «избавиться от затяжной вони» в Министерстве юстиции — таким образом он отреагировал на публикацию газеты The New York Times о том, что замгенпрокурора США Род Розенстайн готовился к отстранению американского лидера. Об этом Трамп заявил на встрече со своими сторонниками в штате Миссури, видеозапись опубликована в Twitter президента.

«В Минюсте есть замечательные люди, но есть и несколько очень плохих. Вы видели, что случилось в ФБР. Они все ушли. Но есть затяжная вонь, и мы собираемся избавиться от нее», — сказал Трамп.

По данным источников NYT, Розенстайн еще весной 2017 года предлагал тайно записать беседы с Трампом для того, чтобы засвидетельствовать «хаос, поглощающий администрацию» президента. Он также вел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Минюсте и ФБР, чтобы ввести в действие 25-ю поправку к Конституции США.

Согласно поправке, власть передается вице-президенту в случае, если глава государства не может выполнять свои обязанности. Сам Розенстайн отверг все опубликованные газетой данные, назвав их неточными и фактическим неверными.