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Посольство сообщило об облегчении условий заключения для Бутиной
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Посольство сообщило об облегчении условий заключения для Бутиной
Политика, 03:22
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Посольство сообщило об облегчении условий заключения для Бутиной
Россиянка Мария Бутина переведена на общим режим содержания в тюрьме в США. Ей разрешены прогулки, занятия в спортзале и «нормальное человеческое общение», — сообщили в посольстве России
Мария Бутина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Находящаяся в американской тюрьме гражданка России Мария Бутина переведена на общий режим содержания, сообщило посольство России в США в своем Facebook.

​«Таким образом, закончился 35-дневный период т.н. «административной сегрегации» (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам», — говорится в сообщении.

«Теперь Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также — самое главное — нормальное человеческое общение с другими окружающими ее людьми», — добавили в посольстве.

Ранее 10 сентября суд в округе Колумбия отказался освободить Бутину и перевести ее под домашний арест, пока идут судебные разбирательства.

Суд в США отказался перевести Бутину под домашний арест
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«Я не могу представить себе сценарий освобождения Бутиной из тюрьмы», — сказала судья, добавив, что такой шаг приведет к тому, что россиянку «посадят в машину с дипломатическими номерами», увезут в аэропорт и отправят в Россию.

Бутину задержали в США в июле 2018 года. По версии Вашингтона, в 2015–2017 годах она пыталась наладить контакты с представителями американской политической элиты в интересах Кремля. Так, она контактировала с занимающими высокие посты чиновниками Федерального резерва (ФРС) и Минфина США. Бутина работала на высокопоставленного российского чиновника, который сейчас занимает руководящий пост в Центробанке, утверждал Минюст США.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Посольство России , заключение , американская тюрьма
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