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Прокуроры признали ошибочной трактовку переписки Бутиной
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Прокуроры признали ошибочной трактовку переписки Бутиной
Политика, 01:52
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Прокуроры признали ошибочной трактовку переписки Бутиной
Из личных сообщений россиянки Марии Бутиной прокуроры сделали вывод, что она предлагала интимные услуги в обмен на интересующую ее должность. Теперь обвинение сообщило, что такая интерпретация сообщений была ошибочной
Помощник прокурора Эрик Кенерсон и Мария Бутина на заседании суда (Фото: Dana Verkouteren / AP)

Прокуроры в США, ведущие дело против россиянки Марии Бутиной, сообщили, что неправильно интерпретировали смс-сообщения, на основании которых они предположили, что Бутина предлагала интимные услуги в обмен на позицию в интересующей ее компании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы суда.

Несмотря на то, что прокуроры признали свою ошибку, они тем не менее не намерены изменять меру пресечения для россиянки. «Даже после признания того, что власти ошиблись в интерпретации этой конкретной текстовой переписки, другие связи и материалы в распоряжении властей (и переданные защите) заставляют сомневаться в заявлении ответчика о том, что ее отношения с американским гражданином номер 1 достаточно крепкие, чтобы она появилась в суде, если ее отпустить из-под ареста», — приводит CNN выдержку из документов суда.

Ранее в обвинении указывалось, что Бутина как минимум однажды предложила «другому лицу» секс в обмен на место в «организации, имеющей особый для нее интерес». Прокуроры также утверждали, что трехлетние отношения Бутиной с американским политическим активистом Полом Эриксоном были «прикрытием» и не помешают ей покинуть страну в случае ее освобождения из-под стражи.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл напомнил, что обвинение Бутиной получило широкое распространение в СМИ.​ «Я хочу, чтобы решение властей отказаться от своих слов получило бы такое же освещение, как их первоначальное ложное обвинение», — сказал телеканалу Дрисколл.

Мария Бутина была задержана в США в июле. По версии Вашингтона, в 2015 — 2017 годах она пыталась наладить контакты с представителями американской политической элиты в интересах Кремля. Так, она контактировала с занимающими высокие посты чиновниками Федерального резерва (ФРС) и Минфина США. Бутина работала на высокопоставленного российского чиновника, который сейчас занимает руководящий пост в Центробанке, утверждал Минюст США. Москва считает дело против Бутиной политическим.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Минюст США
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