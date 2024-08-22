 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин наградил помогавших с эвакуацией в Курской области сотрудников ОНФ

Сюжет
Военная операция на Украине
Орденами Мужества наградили помогавших с вывозом жителей в Курской области сотрудников ОНФ, 16 августа попавших под удар по машине. Двое погибли, третий — госпитализирован
Давид Соколов
Давид Соколов (Фото: onf.ru)

Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества троих сотрудников Общероссийского народного фронта (ОНФ), помогавших с эвакуацией в Курской области, двоих — посмертно. Указ опубликован на портале правовых актов.

Речь идет о погибших в результате прямого попадания в автомобиль 16 августа медике Николае Ковалеве и координаторе по СМИ Давиде Соколове. Вместе с ними в машине находился заместитель руководителя районного исполнительного комитета ОНФ в Краснодарском крае Федор Геращенко — его госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», — говорится в указе о награждении.

МЧС сообщило об эвакуации 3 тыс. человек из Курской области за сутки
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

С 6 августа в Курской области продолжаются бои. Из приграничных районов вывозят жителей. Врио губернатора Алексей Смирнов 22 августа заявил, что из зоны отселения выехали 133 тыс. человек, остаются там около 20 тыс.

Альфа-банк запустит ипотеку с опцией снижения ставки вслед за ключевой

Что россияне покупали в интернете чаще одежды и электроники. Инфографика

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Средняя цена билета в кино в России побила новый рекорд

В Подмосковье запретили использовать первые этажи многоэтажек под жилье

Россиянам предложили вернуть возможность обсуждать генпланы застройки

Владимир Путин позвонил военкору, получившему ранение в Курской области

ФСБ завела дело в отношении журналистов, посетивших Курскую область

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
ОНФ Общероссийский народный фронт орден Мужества награждение Владимир Путин Курская область эвакуация
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин пообещал представить освобожденных при обмене к наградам
Политика
Уничтожившего украинскую БМП срочника наградят
Политика
В МИДе обвинили Украину в создании помех для эвакуации в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 101,95 (+1,75) Инвестиции, 21 авг, 17:19 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 91,69 (+0,99) Инвестиции, 21 авг, 17:19
Microsoft выпустила новые консоли Xbox Series X и Xbox Series SLife, 16:19
Армения подала в Госдеп США запрос о сотрудничестве по мирному атомуПолитика, 16:18
Сборную Бахрейна по легкой атлетике отстранили на год за допинг-скандалСпорт, 16:14
Президент Чехии назвал справедливый мир для Украины «скорее иллюзией»Политика, 16:08
Еще два банка в Киргизии отключили переводы через «Сбер»Общество, 16:06
Умерла редактор фильмов «Я шагаю по Москве» и «Джентльмены удачи»Life, 15:55
В рекламе «Альфы» и «Яндекс.Еды» о кешбэке в 50% нашли нарушение законаБизнес, 15:48
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Путин наградил помогавших с эвакуацией в Курской области сотрудников ОНФПолитика, 15:48
Ликсутов рассказал подробности о подвижном составе Троицкой линии метроГород, 15:45
Акции «Мечела» отреагировали снижением на выход финансовой отчетностиИнвестиции, 15:43
В Ростове-на-Дону на фоне атак отменили мероприятия в честь Дня городаОбщество, 15:35
Россияне вложили около ₽50 млрд в программу долгосрочных сбереженийИнвестиции, 15:35
Белгородских детей отправят на учебу в безопасные регионыОбщество, 15:29
Читайте РБК в Telegram15:27