Путин наградил помогавших с эвакуацией в Курской области сотрудников ОНФ

Орденами Мужества наградили помогавших с вывозом жителей в Курской области сотрудников ОНФ, 16 августа попавших под удар по машине. Двое погибли, третий — госпитализирован

Давид Соколов (Фото: onf.ru)

Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества троих сотрудников Общероссийского народного фронта (ОНФ), помогавших с эвакуацией в Курской области, двоих — посмертно. Указ опубликован на портале правовых актов.

Речь идет о погибших в результате прямого попадания в автомобиль 16 августа медике Николае Ковалеве и координаторе по СМИ Давиде Соколове. Вместе с ними в машине находился заместитель руководителя районного исполнительного комитета ОНФ в Краснодарском крае Федор Геращенко — его госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», — говорится в указе о награждении.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои. Из приграничных районов вывозят жителей. Врио губернатора Алексей Смирнов 22 августа заявил, что из зоны отселения выехали 133 тыс. человек, остаются там около 20 тыс.