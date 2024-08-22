Путин наградил помогавших с эвакуацией в Курской области сотрудников ОНФ
Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества троих сотрудников Общероссийского народного фронта (ОНФ), помогавших с эвакуацией в Курской области, двоих — посмертно. Указ опубликован на портале правовых актов.
Речь идет о погибших в результате прямого попадания в автомобиль 16 августа медике Николае Ковалеве и координаторе по СМИ Давиде Соколове. Вместе с ними в машине находился заместитель руководителя районного исполнительного комитета ОНФ в Краснодарском крае Федор Геращенко — его госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», — говорится в указе о награждении.
С 6 августа в Курской области продолжаются бои. Из приграничных районов вывозят жителей. Врио губернатора Алексей Смирнов 22 августа заявил, что из зоны отселения выехали 133 тыс. человек, остаются там около 20 тыс.
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