Очевидцы рассказали о падении дрона в Красногорске

По словам очевидцев, при подлете дрона в Красногорске был слышен треск, после чего прогремел взрыв. В Минобороны сообщали, что беспилотник был сбит средствами ПВО

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В Московской области в ночь на 22 августа были сбиты два беспилотника — в поселке Часцы Одинцовского городского округа и в Павшинской пойме в Красногорске.

Взрывной волной при падении дрона в Красногорске были выбиты окна в многоэтажке и повреждены автомобили. Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что при падении дрона никто не пострадал, власти проводят обход квартир.

Один из очевидцев рассказал РБК, что в момент взрыва он находился на балконе. По его словам, вначале был слышен треск — при подлете беспилотника, после чего произошла сильная детонация. Он увидел, как на месте взрыва разлетаются обломки.

«В 2:00 я вышел на балкон, сел закурить и услышал треск <...> и сильную детонацию боевого какого-то начинения. Сразу посмотрел в эту сторону и увидел, как разлетаются огненные обломки. Сразу срезонировала вся улица — автомобили срезонировали сигнализацией», — рассказал он.

Очевидец подчеркнул, что силы ПВО сбили беспилотник над домом, и благодаря им никто не пострадал, дом остался цел. Незначительные разрушения стали следствием взрывной волны, добавил он.

«Сначала был шум — что-то летело, потом взрыв произошел», — рассказал житель одного из домов в Красногорске. Еще один очевидец добавил, что после взрыва люди начали выходить из домов на улицу, где обнаружили лежащие обломки дрона.

Минобороны России сообщило, что беспилотники были сбиты российскими системами ПВО, а результате атаки никто не пострадал.

В Красногорске через реку от Павшинской поймы расположено здание правительства Московской области. Примерно в 5 км к юго-западу от Часцов, где был сбит второй беспилотник, расположен главный храм Вооруженных сил России.