ФСБ сообщила о задержании в России планировавшего теракт в Индии члена ИГ
ФСБ задержала в России члена запрещенной террористической организации «Исламское государство», который планировал теракт в отношении представителя правящих кругов Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«На территории России выявлен и задержан член запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить <...> террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии», — сообщили в спецслужбе.
По данным ФСБ, иностранца в Турции завербовал в качестве смертника один из главарей ИГ. Задержанный присягнул на верность группировке и должен был въехать на территорию России, оформить документы и вылететь в Индию для совершения теракта.
«Его идеологическая обработка проводилась дистанционно посредством аккаунтов мессенджера Telegram и в ходе личных встреч в Стамбуле с представителем ИГ», — уточнили в ФСБ.
В апреле спецслужбы задержали в Ставропольском крае сторонника «Исламского государства», планировавшего теракт на вокзале. По данным ФСБ, он планировал устроить взрыв «по указанию зарубежных эмиссаров». У него изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, следователи завели дело о подготовке теракта.