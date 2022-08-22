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ФСБ сообщила о задержании в России планировавшего теракт в Индии члена ИГ

Задержанный является выходцем из Центральной Азии. По указанию террористической организации он должен был въехать из России в Индию и совершить теракт в отношении представителя индийских правящих кругов
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

ФСБ задержала в России члена запрещенной террористической организации «Исламское государство», который планировал теракт в отношении представителя правящих кругов Индии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«На территории России выявлен и задержан член запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить <...> террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии», — сообщили в спецслужбе.

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По данным ФСБ, иностранца в Турции завербовал в качестве смертника один из главарей ИГ. Задержанный присягнул на верность группировке и должен был въехать на территорию России, оформить документы и вылететь в Индию для совершения теракта.

«Его идеологическая обработка проводилась дистанционно посредством аккаунтов мессенджера Telegram и в ходе личных встреч в Стамбуле с представителем ИГ», — уточнили в ФСБ.

В апреле спецслужбы задержали в Ставропольском крае сторонника «Исламского государства», планировавшего теракт на вокзале. По данным ФСБ, он планировал устроить взрыв «по указанию зарубежных эмиссаров». У него изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, следователи завели дело о подготовке теракта.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Индия Исламское государство ФСБ
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