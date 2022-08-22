Назвавший волонтера «грязью» кандидат в депутаты гордумы снялся с выборов

Егор Александрин, ранее вступивший в конфликт с местными волонтерами, не будет участвовать в выборах в думу Асбеста. Его отец, действующий депутат, также решил уйти с должности замглавы городского отделения «Единой России»

Кандидат в депутаты городской думы Асбеста Свердловской области Егор Александрин, который в ходе конфликта с волонтерами местного автоклуба назвал их «грязью», снимет свою кандидатуру с выборов. Об этом заявил его отец, действующий депутат гордумы и заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Дмитрий Александрин на внеочередном заседании политсовета отделения партии. Видео с заседания опубликовал Telegram-канал «Погоны и галстуки».

«Ситуация с выборами в городе, конечно, напряженная. <...> Я хочу сказать, что действительно, наверное, в рамках проведения агитационной работы, какие бы не совершались провокации, кандидат в депутаты должен быть сдержан и слова, которые сказал Егор, наверняка говорить не следовало. На основании ситуации, которая сложилась сейчас, в том числе в соцсетях, я предлагаю политсовету принять соответствующие организационные решения, касающиеся участия Егора в выборах. Я думаю, что мы это дело остановим сейчас и пока, я так понимаю, не нужно Егору участвовать в этой кампании. И его кандидатуру с этого округа, несмотря на то, что он самовыдвиженец, мы вдвоем решили снять», — сказал Александрин-старший.

Он также попросил политсовет освободить его от должности заместителя секретаря асбестовского отделения «Единой России».

После этого слово взял Егор Александрин, который обратился к жителям Асбеста и сказал, что сожалеет о том, что его эмоции «взяли верх». На этом видео обрывается.

Выборы в гордуму Асбеста пройдут в Единый день голосования 11 сентября. Александрин-младший шел на выборы как самовыдвиженец. Александрин-старший также зарегистрировался кандидатом, но от «Единой России». 20 сентября Егору Александрину исполнится 22 года.

Видеозапись конфликта, произошедшего между Егором Александриным и волонтерами асбестовского автоклуба, появилась в соцсетях 18 августа. На видео Александрин называет девушку-волонтера «грязью», а автомобили волонтеров — «ведрами».

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Его отец заявил, что сына «спровоцировали» и он «не сдержался», причем в провокациях Дмитрий Александрин обвинил «конкурентов из другой партии». «Конечно, я не с восторгом к этому отношусь. Сын попал в тяжелую ситуацию. Не нужно было ему в любом случае так говорить», — добавил он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал поведение молодого человека и предположил, что делать ему в гордуме нечего. Он также предложил Егору Александрину извиниться перед девушками.