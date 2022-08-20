Депутат из Асбеста назвал провокацией скандал с сыном-кандидатом
Депутат думы города Асбест (Свердловская область) от «Единой России» Дмитрий Александрин заявил о провокации в отношении своего сына Егора, кандидата на местных выборах. Последний в ходе конфликта назвал «грязью» волонтеров автоклуба Асбеста.
«Ситуация очень неоднозначная, потому что моего сына спровоцировали. Конечно, он еще молодой в этом плане, не сдержался», — сказал Дмитрий Александрин «Комсомольской правде».
Он заявил, что за ними везде ходят и «выслеживают для провокаций» конкуренты из другой партии. Депутат также утверждает, что на ролике с его сыном записан только конец разговора.
«Конечно, я не с восторгом к этому отношусь. Сын попал в тяжелую ситуацию. Не нужно было ему в любом случае так говорить», — добавил он.
Видеозапись конфликта между волонтерами и Егором Александриным опубликовали в группе автоклуба Асбеста во «ВКонтакте» 18 августа. В ходе ссоры Александрин называет своих оппонентов «грязью», а их автомобили — «ведрами». На следующий день видео у себя в Telegram опубликовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и призвал Александрина-младшего записать видеообращение с извинениями.
«Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников. Кажется, он вообще не понимает, зачем собирается стать депутатом и что он вообще-то должен защищать интересы людей, а не хамить им», — написал Куйвашев.
Егор Александрин родился в 2000 году. Он зарегистрирован в качестве кандидата-самовыдвиженца в депутаты по 17-му одномандатному округу Асбеста, следует из данных избиркома Свердловской области. Его отец Дмитрий Александрин — кандидат по одномандатному округу № 5 и идет на выборы от «Единой России». Единый день голосования в России в 2022 году назначен на 11 сентября.