Депутат из Асбеста назвал провокацией скандал с сыном-кандидатом

Сын депутата из Асбеста, который сам хочет пройти в городскую думу на предстоящих выборах, в ходе конфликта назвал «грязью» местных волонтеров. Губернатор Свердловской области призвал его извиниться, а отца — отреагировать

Дмитрий Александрин (Фото: duma-asbest.ru)

Депутат думы города Асбест (Свердловская область) от «Единой России» Дмитрий Александрин заявил о провокации в отношении своего сына Егора, кандидата на местных выборах. Последний в ходе конфликта назвал «грязью» волонтеров автоклуба Асбеста.

«Ситуация очень неоднозначная, потому что моего сына спровоцировали. Конечно, он еще молодой в этом плане, не сдержался», — сказал Дмитрий Александрин «Комсомольской правде».

Он заявил, что за ними везде ходят и «выслеживают для провокаций» конкуренты из другой партии. Депутат также утверждает, что на ролике с его сыном записан только конец разговора.

«Конечно, я не с восторгом к этому отношусь. Сын попал в тяжелую ситуацию. Не нужно было ему в любом случае так говорить», — добавил он.

Видеозапись конфликта между волонтерами и Егором Александриным опубликовали в группе автоклуба Асбеста во «ВКонтакте» 18 августа. В ходе ссоры Александрин называет своих оппонентов «грязью», а их автомобили — «ведрами». На следующий день видео у себя в Telegram опубликовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и призвал Александрина-младшего записать видеообращение с извинениями.

«Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников. Кажется, он вообще не понимает, зачем собирается стать депутатом и что он вообще-то должен защищать интересы людей, а не хамить им», — написал Куйвашев.

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Егор Александрин родился в 2000 году. Он зарегистрирован в качестве кандидата-самовыдвиженца в депутаты по 17-му одномандатному округу Асбеста, следует из данных избиркома Свердловской области. Его отец Дмитрий Александрин — кандидат по одномандатному округу № 5 и идет на выборы от «Единой России». Единый день голосования в России в 2022 году назначен на 11 сентября.