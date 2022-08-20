Куйвашев призвал извиниться назвавшего избирателей «грязью» депутата

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил кандидату в депутаты думы Асбеста Егору Александрину, который назвал одну из жительниц «грязью», записать видео с извинениями. Об этом глава региона написал в Telegram-канале.

«Посмотрел нашумевший ролик с кандидатом-самовыдвиженцем в думу Асбеста Егором Александриным, где он своих избирателей называет «грязью». Думаю, делать ему в думе нечего, написал Куйвашев.

Губернатор отметил, что Евгений Александрин — сын действующего депутата думы Асбеста от «Единой России» Дмитрия Александрина. «Думаю, ему теперь надо записывать видеообращение и перед девушками, которых он оскорбил, извиниться. Мне как отцу молодого парня было бы стыдно за такое поведение сына. Рассчитываю на реакцию его отца», — Куйвашев.

По данным сайта избиркома Свердловской области, Егор Александрин родился в 2000 году. Он зарегистрирован в качестве кандидата-самовыдвиженца в депутаты по 17-му одномандатному округу Асбеста. Его отец Дмитрий будет избираться от «Единая Россия» в одномандатном округе № 5.