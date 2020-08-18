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В США арестовали экс-офицера ЦРУ по обвинению в шпионаже в пользу Китая

Власти США арестовали бывшего офицера Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает пресс-служба американского Минюста.

Как отмечается в сообщении, 67-летний Александр Юк Чинг Ма был арестован 14 августа. По информации ведомства, после увольнения со службы в 1989 году он проживал и работал в Шанхае, а в 2001 году вернулся на родину. Он проживал на Гавайях, где устроился на работу переводчиком в отделение Федерального бюро расследований (ФБР).

По данным Минюста, перед отъездом из Шанхая он вместе со своим родственником, также бывшим сотрудником американских спецслужб, передал властям Китая секретные данные о сотрудниках, методах работы и операциях ЦРУ. Встречи с представителями китайских спецслужб проходили на протяжении нескольких дней в Гонконге в марте 2001-го. «Часть одной из встреч была снята на видео, в том числе момент, на котором можно увидеть, как Ма получает и пересчитывает $50 тыс. наличными за переданные ими секретные данные», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: США, арест, ЦРУ, шпионаж, Китай
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