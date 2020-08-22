Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США

Среди факторов, обусловивших большое количество заболеваний новым коронавирусом в США, — высокая мобильность населения и слабые карантинные меры, сказал РБК вирусолог Константин Чумаков

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

США с марта удерживают лидерство в мире по числу заболевших новым коронавирусом. По состоянию на 22 августа в США зафиксировано 5,623 млн случаев заражения COVID-19 и 175 406 смертей от этого заболевания (согласно данным Университета Джонса Хопкинса). За последние две недели динамика новых заболеваний за сутки показывает спад — с 59,69 тыс. заражений 6 августа до 44 тыс. 20-го, исключая скачок 14 августа, когда в стране за день заразились более 64 тыс. человек. Количество новых заражений растет в Южной и Северной Дакоте, Айове, Канзасе, Вайоминге, на Гавайях, а в более чем 20 штатах наблюдается снижение этого показателя, по данным The New York Times.

Столь широкое распространение заболевания можно объяснить несколькими факторами, сказал в интервью РБК один из ведущих американских вирусологов Константин Чумаков. «Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное, в Нью-Йорк, в Сиэтл, в Сан-Франциско», — назвал он один из них. Второй фактор — отсутствие серьезного карантина: «В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединенных Штатах такого нет». По его словам, большинство населения соблюдает масочный режим, массовые собрания не поощряются, какое-то время были закрыты парикмахерские и салоны красоты, без которых сколько-то можно обойтись.

В последнее время общее число новых заражений снижается. По мнению Чумакова, можно говорить о реальном спаде. «Кривая заболеваемости в США складывается из многих кривых по каждому штату. И, например, в Новой Англии — Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире, Массачусетсе — эта пандемия разразилась гораздо раньше. Это был апрель—май. Сейчас там ситуация нормализовалась, не до нуля, конечно, но довольно приемлемый уровень заболеваемости. А в Калифорнии, Флориде, Техасе эпидемия только началась. Поэтому, когда вы смотрите на кривую в Соединенных Штатах, вы видите две волны. Это вовсе не означает, что это две волны реальные, просто по времени разные штаты начали заболевать в разное время», — рассказал специалист.