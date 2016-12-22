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В Чехии признали оккупацией ввод войск стран Варшавского договора
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В Чехии признали оккупацией ввод войск стран Варшавского договора
Политика, 22 авг, 23:25
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В Чехии признали оккупацией ввод войск стран Варшавского договора
Парламент Чехии принял резолюцию, которая называет вторжением и оккупацией ввод в Чехословакию войск Организации Варшавского договора в 1968 году. По словам авторов документа, это станет «четким посланием общественности»
Фото: Martin Divisek / EPA / TASS

Парламент Чехии назвал вторжением и оккупацией ввод в Чехословакию войск государств-участников Варшавского договора в 1968 году. Соответствующую резолюцию приняли чешские депутаты, сообщило издание Ceske Noviny. Целями этого документа является, в том числе, предотвращение искажений истории.

В голосовании приняли участие 145 из 156 депутатов. Резолюция была принята единогласно.

Инициатором этой резолюции был председатель фракции христианских демократов Ян Бартошек. По его словам, принятая резолюция станет «четким посланием общественности, а также другим странам, в том числе России». «Мы отвергаем комментарии, которые в последнее время звучат по поводу событий 1968 года, искажая их действительный смысл», — сказал чешский политик.

Член Коммунистической партии Чехии и Моравии Лео Лузар отметил, что современная Россия — это не СССР, СССР — не Россия, а Леонид Брежнев не является ненышним президентом России Владимиром Путиным.

21 августа 1968 года на территорию Чехословакии были введены войска нескольких стран-участниц Варшавского договора, а именно Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР. Самый большой контингент ввел Советский союз. Объединенной группировкой сил командовал генерал армии Иван Павловский. Данные меры были приняты, чтобы положить конец «Пражской весне» — периоду реформ, направленных на либерализацию Чехословакии, в том числе на децентрализацию власти. В Праге протестующие пытались помешать движению войск. В ходе операции с обеих сторон погибли 216 человек (в основном небоевые потери), ранения получили более 500 граждан Чехословакии (большинство из них мирные жители). Советские войска остава​лись в Чехословакии до 1991 года.

Ранее министерства юстиции Эстонии и Латвии заявили о желании взыскать с России компенсацию за «советскую оккупацию». Такое решение было принято в ходе встречи в Риге министра юстиции Урмаса Рейнсалу из Эстонии и его латвийского коллеги Дзинтарса Разначса. По их словам, необходимо сохранить «память о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации». Они отметили, что изучат пути, как потребовать от России возместить ущерб от действий СССР.

В Кремле сказали, что не согласны с термином «оккупация», когда прибалтийские страны входили в состав Советского союза. «Мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Автор: Надежда Карнаухова.
Теги: Чехословакия , Чехия , СССР
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