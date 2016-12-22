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Рогозин анонсировал отказ от бумажной документации в «Роскосмосе»
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Рогозин анонсировал отказ от бумажной документации в «Роскосмосе»
Политика, 17:59
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Рогозин анонсировал отказ от бумажной документации в «Роскосмосе»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал полный отказ от бумажной документации в госкорпорации. Он также пообещал развивать технопарки «на излишках производственных площадей» предприятий «Роскосмоса»
Дмитрий Рогозин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

«Работа в «цифре»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о намерении заняться цифровизацией госкорпорации, «начиная от конструкторских бюро и заканчивая непосредственно предприятиями», передает корреспондент РБК с форума «Армия-2018».

«То есть будем работать в «цифре» и в определенный год выйдем на отказ вообще от бумажной документации», — сказал Рогозин, отвечая на вопрос РБК о приоритетах госкорпорации. Он напомнил, что сегодня «Роскосмос» является оператором орбитальных группировок, «которые работают в «цифре».

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«Странно, что мы на земле с «цифрой» не работаем. Поэтому мы, конечно, это все решим», — заверил глава госкорпорации. Он также добавил, что на излишках производственных площадей предприятий «Роскосмоса» создадут технопарки, где «будут активно внедрять программу диверсификации».

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«То, что меня сегодня интересовало, — это что предприятия могут сделать с точки зрения диверсификации. Чтобы профиль «Роскосмоса» заключался не только в ракетно-космической технике и пусковых услугах. А надо зарабатывать на всем, что связано с интеллектом наших конструкторов и инженеров», — заявил Рогозин.

«Переоценка ценностей»

Сейчас в «Роскосмосе» идет «большая переоценка ценностей» и «самого профиля работы» госкорпорации, подчеркнул Дмитрий Рогозин. По его словам, ​ если раньше корпорация выступала в качестве управляющей компании для работы с акциями предприятий, которые были переданы ей в ведение, то сейчас выстраивается структура одного большого предприятия.

«То есть «Роскосмос» — это одно большое предприятие, где есть структура, принимающая решения по развитию космической деятельности, где есть ведущие институты такого целеполагания и есть промышленность, которая, как мы надеемся, будет выровнена нами, для начала, в вопросе финансово-экономическом», — объяснил Рогозин. Среди «проблемных» предприятий он выделил РКК «Энергия» и Центр им. Хруничева, которыми менеджмент госкорпорации занимается «ежедневно и даже ежесуточно».

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Ранее, 10 августа, Рогозин сообщил, что с многомиллиардными долгами Центра им. Хруничева поможет расплатиться государство. Глава «Роскосмоса» подчеркивал, что «о банкротстве речи не может быть вообще в принципе».

В 2017 год убыток предприятия составил 23,16 млрд руб., долг в том числе перед ВЭБом и Сбербанком — порядка 54 млрд руб. Предыдущее руководство госкорпорации рассчитывало уменьшить долг Центра им. Хруничева за счет продажи его земель в московском районе Фили. Однако 8 августа Рогозин заявил, что земли Центра им. Хруничева должны остаться в собственности предприятия.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Роскомос , Дмитрий Рогозин , диверсификация
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