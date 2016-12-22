Рогозин объявил о создании нового Звездного городка в Москве

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объявил, что рассчитаться с многомиллиардными долгами Центру им. Хруничева поможет государство. На территории, которую планировалось продать за долги, построят новый Звездный городок

Дмитрий Рогозин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Ночные переговоры с Минфином

С многомиллиардными долгами Центра им. Хруничева поможет расплатиться государство. Об этом в пятницу заявил глава госкорпорации ​«Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент РБК.

«Что касается пени и штрафов, то государство тоже готово подождать. Не обязательно эти штрафы собирать в течение ближайших месяцев, а, может быть, даже и лет. О банкротстве речи не может быть вообще в принципе», — сказал Рогозин.

На вопрос РБК, какую часть многомиллиардного долга готово покрыть государство, Рогозин ответил, что «Роскосмос» находится в процессе консультаций с Минфином по этому вопросу.

«Сегодня до трех часов ночи велись переговоры, сегодня я встречусь с вице-премьером Силуановым на эту тему. Мы определяем форму реструктуризации задолженности Центра им. Хруничева. Но принципиальное решение по этому поводу есть. Как это будет? Будет решено. Либо за счет бюджета, либо за счет переноса сроков платежей, либо за счет финансовых облигаций», — рассказал глава госкорпорации.

Что касается сроков реструктуризации задолженности, то «Роскосмос» будет исходить из того, что «надо принимать эти решения в текущем бюджетном процессе», пояснил Рогозин. Он также напомнил, что по кредитам центра платятся «существенные проценты». «Посчитайте, кредитная нагрузка какая получается: 15 млрд — Сбербанк, 15 млрд — Россельхобанк, это я округляю, 12,5 млрд — бридж-кредит — это ВЭБ, 4,5 млрд — это Фондсервисбанк, и сама госкорпорация дала 26 млрд ссуды. Она дала, но тоже хочет вернуть эти деньги», — подчеркнул Рогозин.

Долги Центра им. Хруничева В 2017 год убыток предприятия составил 23,16 млрд руб., долг в том числе перед ВЭБом и Сбербанком — порядка 54 млрд руб. Предыдущее руководство госкорпорации рассчитывало уменьшить долг Центра им. Хруничева за счет продажи его земель в московском районе Фили. В начале года стало известно, что Центр им. Хруничева выставил на продажу 110 га на Новозаводской улице, а также ДК имени Горбунова. Покупкой части земель заинтересовалась мэрия Москвы. Город готов был выкупить площадки на баланс КП «Управление гражданского строительства», в рамках сделки центру было обещано 25 млрд руб. Но сделкой заинтересовалась прокуратура. 8 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что земли Центра им. Хруничева должны остаться в собственности предприятия. По его словам, оказание помощи центру не может осуществляться совместно с изъятием у него земельных участков. Рогозин также отметил, что обсуждается вопрос перевода мощностей предприятия из Москвы в Омск. Однако это может произойти только после отладки квалифицированного производства в Омске, подчеркнул Рогозин.

Звездный городок

Теперь на московской площадке центра планируется создать новый Звездный городок. По словам Рогозина, территория будет использоваться совместно Центром им. Хруничева и «Роскосмосом» для создания крупного инженерного центра. Там же будет располагаться филиал космического факультета МГУ.

«Предполагалось, что московская площадка [Центра им. Хруничева] должна будет реализовать свою территорию, для того чтобы расплатиться с долгами. Президент не поддержал эту концепцию. Вчера я встречался с мэром Москвы. Мы с ним договорились, что в сентябре проведем большое совместное мероприятие, где будем рассматривать вопрос о сохранении территории московского ракетного завода. Мы хотим здесь сделать новый Звездный городок», — сказал Рогозин. Для этого в столицу предполагается привлечь инженерные конструкторские коллективы всего «Роскосмоса» — всего 35 тыс. работников, добавил глава госкорпорации.