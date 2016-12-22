ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,55 67,32 EUR Нал. 79,55 78,10 USD Бирж. 67,97 +0,69 EUR Бирж. 78,93 +1,08 USD ЦБ. 67,62 +0,44 EUR ЦБ. 78,20 +0,85 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6667,80 +228,30 IMOEX 2282,54 -0,40% RTSI 1058,26 -1,29% Brent 73,88 +1,85% DJIA 25822,29 +0,25% Nasdaq 7859,17 +0,49%
Минобороны в цифрах отчиталось об основных итогах операции в Сирии
Лента новостей
В МЭР заявили о победе по самым важным частям иска против ЕС 15:50, Политика Россия скупила 26 тонн золота в ожидании санкций 15:47, Quote Кремль отказался платить компенсации Прибалтике за «советскую оккупацию» 15:33, Политика Почему подорожал Bitcoin: стартап Tether «напечатал» еще 100 млн токенов 15:29, Крипто Суд продлил арест поставщику систем безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» 15:19, Общество Как устроен современный промышленный центр обработки данных 15:15, РБК и Schneider Electric Ари пропустит три матча из-за удаления в игре со «Спартаком» 15:14, Спорт Главный архитектор Москвы предложил вернуть автомобили на Арбат 15:07, Общество Прогнозы на осень: что будет с ценами на жилье в Москве 15:03, Недвижимость Школьник из Калуги разработал беспилотный танк для Минобороны 14:52, Общество Песков объяснил слова Лукашенко о варварстве России 14:42, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 14:35, РБК и Сбербанк Курс евро впервые с апреля поднялся выше 79 руб. 14:33, Финансы Песков прокомментировал материал CNBC об упавшей в море российской ракете 14:31, Политика Жена главреда МК потребовала разделить имущество на 30 млрд руб. 14:30, Общество Минобороны сообщило о 86 тыс. убитых в Сирии террористов 14:26, Политика Кремль назвал некорректными слова Болтона о завязшей в Сирии России 14:18, Политика Лучший бомбардир сборной Франции впервые станет главным тренером 14:17, Спорт Рогозин назвал срок прекращения производства «Протонов» 14:13, Технологии и медиа Мантуров назвал способ обойти американские санкции для предприятий ВПК 14:11, Бизнес Минобороны в цифрах отчиталось об основных итогах операции в Сирии 14:09, Политика Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 14:05, РБК и Schneider Electric Капитализация крипторынка выросла на $12 млрд за несколько часов 14:04, Крипто В Минэкономразвития предсказали влияние пошлин США на их союзников 14:01, Экономика ФСИН разрешили взыскать с ее экс-главы Реймера более 2 млрд руб. 14:00, Общество В России начали модернизировать ракетные комплексы «Искандер» 13:53, Общество Военный Ми-8 загорелся после жесткой посадки в Челябинской области 13:48, Общество МИД заявил о «фальшивости миролюбивой риторики» США по Афганистану 13:45, Политика
Минобороны в цифрах отчиталось об основных итогах операции в Сирии
Война в Сирии, 14:09
0
Минобороны в цифрах отчиталось об основных итогах операции в Сирии
Боевой опыт в арабской республике получили 63 тыс. российских военнослужащих. В конце 2017 года глава Минобороны Сергей Шойгу говорил о более 42 тыс. военных, участвовавших в операции в Сирии
Фото: Vadim Savitsky / Russian Defense Ministry / Reuters

Министерство обороны опубликовало на YouTube отчет о военной операции России в Сирии под названием «Итоги в цифрах». В нем говорится, что в Сирии боевой опыт получили 63 012 российских военнослужащих, из них почти половина (25 738 человек) — офицеры. Также в операции в Сирии участвовали 434 генерала.

«Через группировку с коллективами своих штабов прошли все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий и армий Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, командиры дивизий, а также 95% командиров общевойсковых бригад и полков», — сообщает диктор на видео. За время операции был апробирован 231 образец оружия, авиация совершила более 39 тыс. боевых вылетов. Силы ВМФ в свою очередь совершили 189 боевых походов. Моряки нанесли 100 ударов крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков. 

Российская авиация уничтожила более 121 тыс. объектов террористов, в том числе более 600 танков. Ударами ликвидировано 830 главарей боевиков, отчиталось министерство.

На российской авиабазе в Хмеймиме построено пять жилых городков, гостиница, две бани, торговый комплекс, кафе и три столовые. В порту Тартус построен один жилой городок.

Как российские войска возвращаются из Сирии. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

Госнаграду получил каждый четвертый командированный в Сирию российский военный, также говорится в видео. Ведомственные знаки отличия получили все участники российской операции.

В декабре 2017 года министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства сообщил, что боевой опыт в ближневосточной стране получило «более 48 тыс.» военнослужащих. Он также сказал, что госнаграды получили 14 тыс. человек.

Военная операция России в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Ее заявленной целью была помощь правительственным силам Сирии в борьбе с терроризмом. 22 декабря 2017 года президент Путин прибыл в Сирию и отдал приказ о выводе войск. Тем не менее российский контингент по-прежнему остается на базе в Хмеймиме и Тартусе.

Военную операцию в Сирии также проводила западная коалиция во главе с США. В Вашингтоне неоднократно обвиняли сирийские правительственные войска и российские силы в ударах по мирным жителям. Москва и Дамаск в ответ обвиняли США в поддержке террористов.

По официальным данным, с начала операции по май 2018 года в Сирии погибли 47 российских военнослужащих.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Сирия , Минобороны
Главное
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 79 руб. Финансы
Материалы по теме
Минобороны сообщило о 86 тыс. убитых в Сирии террористов Политика
Кремль назвал некорректными слова Болтона о завязшей в Сирии России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter