Минобороны в цифрах отчиталось об основных итогах операции в Сирии

Боевой опыт в арабской республике получили 63 тыс. российских военнослужащих. В конце 2017 года глава Минобороны Сергей Шойгу говорил о более 42 тыс. военных, участвовавших в операции в Сирии

Фото: Vadim Savitsky / Russian Defense Ministry / Reuters

Министерство обороны опубликовало на YouTube отчет о военной операции России в Сирии под названием «Итоги в цифрах». В нем говорится, что в Сирии боевой опыт получили 63 012 российских военнослужащих, из них почти половина (25 738 человек) — офицеры. Также в операции в Сирии участвовали 434 генерала.

«Через группировку с коллективами своих штабов прошли все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий и армий Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, командиры дивизий, а также 95% командиров общевойсковых бригад и полков», — сообщает диктор на видео. За время операции был апробирован 231 образец оружия, авиация совершила более 39 тыс. боевых вылетов. Силы ВМФ в свою очередь совершили 189 боевых походов. Моряки нанесли 100 ударов крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков.

Российская авиация уничтожила более 121 тыс. объектов террористов, в том числе более 600 танков. Ударами ликвидировано 830 главарей боевиков, отчиталось министерство.

На российской авиабазе в Хмеймиме построено пять жилых городков, гостиница, две бани, торговый комплекс, кафе и три столовые. В порту Тартус построен один жилой городок.

Госнаграду получил каждый четвертый командированный в Сирию российский военный, также говорится в видео. Ведомственные знаки отличия получили все участники российской операции.

В декабре 2017 года министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства сообщил, что боевой опыт в ближневосточной стране получило «более 48 тыс.» военнослужащих. Он также сказал, что госнаграды получили 14 тыс. человек.

Военная операция России в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Ее заявленной целью была помощь правительственным силам Сирии в борьбе с терроризмом. 22 декабря 2017 года президент Путин прибыл в Сирию и отдал приказ о выводе войск. Тем не менее российский контингент по-прежнему остается на базе в Хмеймиме и Тартусе.

Военную операцию в Сирии также проводила западная коалиция во главе с США. В Вашингтоне неоднократно обвиняли сирийские правительственные войска и российские силы в ударах по мирным жителям. Москва и Дамаск в ответ обвиняли США в поддержке террористов.

По официальным данным, с начала операции по май 2018 года в Сирии погибли 47 российских военнослужащих.