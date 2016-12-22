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Советник Трампа рассказал о рычагах давления на Москву по Сирии
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Советник Трампа рассказал о рычагах давления на Москву по Сирии
Политика, 07:50
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Советник Трампа рассказал о рычагах давления на Москву по Сирии
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Россия застряла в Сирии и это дает Вашингтону рычаги давления на Москву
Джон Болтон (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

В интервью агентству Reuters Болтон заявил, что Россия застряла в Сирии и теперь ищет другие страны, которые могли бы помочь в послевоенном восстановлении страны. По мнению советника Трампа, это дает Вашингтону дополнительные возможности в переговорах по поводу вывода из страны иранских военных.

«Нашей задачей в Сирии остается уничтожение сил «Исламского государства» (группировка запрещена в России. — РБК), борьба с угрозой терроризма. Также мы обеспокоены присутствием в Сирии проиранских ополченцев и солдат регулярной армии этой страны», — объяснил Болтон. При этом советник президента США уклонился от ответа на вопрос, намерен ли Белый дом сохранить свое военное присутствие в Сирии.

Также Болтон сообщил, что в ходе контактов с Москвой американцам не удалось достичь взаимопонимания по планам правительственной армии Сирии начать наступление на последний крупный оплот мятежников в провинции Идлиб. Советник Трампа при этом предупредил об ответственности за использование там химического и биологического оружия.

17 августа официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон принял решение перенаправить на другие цели $230 млн, которые изначально планировалось направить на стабилизацию ситуации в Сирии. Позднее президент США Дональд Трамп пояснил, что эти средства будут отправлены на развитие американской армии, а помогать Сирии будет Саудовская Аравия и другие «богатые страны» региона.

Спустя три дня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что секретариат ООН запретил структурам организации участвовать в восстановлении экономики Сирии, допустив «только гуманитарную помощь». Министр добавил, что, согласно этой директиве, помощь в восстановлении экономики страны возможна только после политического урегулирования.

Заявление Лаврова опровергли в ООН. Представитель генерального секретаря этой организации Стефан Дюжаррик заявил РБК, что никакой «секретной директивы» не было. При этом он подчеркнул, что решение сирийской проблемы может быть только политическим.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Сирия , Джон Болтон , Сергей Лавров
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