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В ООН опровергли слова Лаврова о «секретной директиве» по Сирии
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В ООН опровергли слова Лаврова о «секретной директиве» по Сирии
Война в Сирии, 13:20
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В ООН опровергли слова Лаврова о «секретной директиве» по Сирии
Помощь Сирии оказывается беспристрастно с учетом внутренних установок и принципов глобальной организации, заявил РБК представитель генерального секретаря
Сергей Лавров (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Политический департамент секретариата ООН или любой другой орган всемирной организации не составлял «секретную директиву», заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу РБК прокомментировать заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Существуют внутренние установки и принципы, сформулированные путем консультаций и распространенные по системе ООН, которые направлены на то, чтобы обеспечить поддержку нуждающимся в Сирии на справедливой и недискриминационной основе, исходя из потребностей и с соблюдением принципов нейтральности и беспристрастности», — сказал он. Эти принципы согласуются с Уставом ООН и резолюциями Совета Безопасности, добавил Дюжаррик.

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Политика

Представитель генсека подчеркнул, что решение сирийской проблемы может быть только политическим и что ООН будет поддерживать процесс урегулирования в этой стране.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

В понедельник, 20 августа, Лавров заявил, что секретариат ООН запретил структурам организации участвовать в восстановлении экономики Сирии, допустив «только гуманитарную помощь». Министр добавил, что, согласно этой директиве, помощь в восстановлении экономики страны возможна только после политического урегулирования.

С 2011 года международное сообщество предпринимало несколько попыток достичь политического урегулирования в Сирии. Переговоры между Дамаском и различными представителями оппозиции проходили в разных форматах: женевском, венском, лозаннском, астанинском. Они отличаются составом участников. США настаивают на приоритете женевского процесса, Москва поддерживает переговорный процесс в Астане.

Авторы: Валерий Романов, Андрей Гатинский.
Теги: Сирия , ООН , Сергей Лавров
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