Посол США при НАТО призвал наказать Китай за «субсидирование» конфликта

Обещанные Трампом вторичные пошлины будут существенными и «ударят по странам, покупающим российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия», предупредил Мэттью Уитакер

Мэттью Уитакер (Фото: Chris Kleponis / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Китай необходимо наказать за «субсидирование» конфликта на Украине, заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business, его слова приводит Bloomberg.

«Китай считает, что они ведут прокси-войну посредством России, и мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что они хотят, чтобы Соединенные Штаты и наши союзники были заняты этой войной и чтобы мы не могли сосредоточиться на наших других стратегических задачах», — сказал Уитакер.

По его мнению, Пекин «просчитался».

Американский президент Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил пошлинами до 100%, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня в течение 50 дней. Министр финансов Скотт Бессент в эфире CNBC предупредил, что введение вторичных пошлин коснется любой страны, покупающей попадающую под санкции российскую нефть.

По словам американского посла при НАТО, вторичные пошлины будут существенными и «ударят по странам, покупающим российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия».

Бессент заявил во вторник Fox Business, что на следующей неделе он встретится с китайскими коллегами в Стокгольме для торговых переговоров, а до этого глава Минфина сообщил, что следующий раунд может включать обсуждение закупок Китаем российской и иранской нефти.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на ультиматум Трампа говорил, что Кремль проанализирует «весьма серьезные» заявления. Однако, по его словам, пока «можно однозначно сказать одно»: Киев воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны». Песков также заявлял, что, несмотря на смену риторики главы Белого дома в отношении Москвы, тот по-прежнему готов способствовать мирному урегулированию конфликта.

Власти Китая подчеркивают, что не поставляют вооружения ни Москве, ни Киеву, а выступают за скорейшее урегулирование конфликта.