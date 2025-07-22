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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили о сложностях с призывом в ВСУ

Замглавы центра рекрутинга ВСУ Швайка: набор в армию стал труднее, чем год назад
Сюжет
Военная операция на Украине
Для привлечения военных в украинскую армию приходится выходить за пределы помещений и посещать массовые мероприятия, заявил замглавы центра рекрутинга Швайка. Он констатировал, что набор в ВСУ сейчас идет хуже, чем год назад
Фото: Анастасия Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Анастасия Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Набирать людей в Вооруженные силы Украины (ВСУ) стало гораздо труднее, чем год назад, заявил замначальника четвертого центра рекрутинга сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка в эфире «Новини.LIVE». Его слова приводит украинское издание «Страна» и агентство УНИАН.

«Для того, чтобы нам привести людей год назад, достаточно было поговорить с вами [прессой]. Сегодня, чтобы привести то же количество людей, нам нужно туда прийти, здесь проагитировать, раздаточный материал сделать, викторину, по тактической медицине провести занятия», — рассказал Швайка.

Отвечая на вопрос об увеличении опасности в ситуации, когда территориальные центры комплектования (ТЦК; аналог российских военкоматов) будут работать не в стационарных помещениях, а в мобильном режиме, Швайка отметил, что сотрудники центров и до этого «не сидели в кабинетах».

«Так же как и ТЦК работают, выходя за пределы своих непосредственно служебных помещений. Так и центры рекрутинга работают, выходя на массовые мероприятия — музыкальные фестивали, бизнес-выставки, работа в университетах, на предприятиях. Это также мобильная работа, потому что рекрутер или работник ТЦК он выходит, чтобы привлекать больше людей», — отметил он.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

Накануне, 21 июля, народный депутат Украины, член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что ежемесячно в ВСУ привлекается около 30 тыс. человек. Он отметил, что рекрутинговые сети на Украине развиваются «достаточно интенсивно».

Перед этим Верховная Рада приняла закон, которым разрешила мужчинам старше 60 лет заключать контракт для прохождения военной службы. По словам украинского депутата Романа Костенко, одобренные поправки — это «возможность для опытных специалистов помогать на небоевых и специализированных должностях». «Принуждения нет — только мотивированные, профессиональные добровольцы», — заявил он.

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Теги
Украина ВСУ ТЦК военная служба Военная операция на Украине
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