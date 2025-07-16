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Военная операция на Украине ,  
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Рада одобрила законопроект о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет

Верховная рада Украины одобрила законопроект о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет
Сюжет
Военная операция на Украине
В тексте закона нечетко прописано, кто именно должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, рассказала депутат Ирина Геращенко, увидев в этом риск злоупотреблений
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинская Верховная рада в окончательном, втором чтении одобрила законопроект, позволяющий мужчинам, достигшим возраста 60 лет — предельного для пребывания на военной службе — продолжать ее в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко в телеграм-канале.

Документ поддержали 306 парламентариев из 450. Он дает право военнослужащим, которым исполнилось 60 лет, по их желанию продлить службу в ВСУ через контракт.

«Правда, в тексте нечетко прописано, кто именно должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, и это может создать возможности для злоупотреблений или выборочных решений», — написала Геращенко, отметив важность подзаконных актов, которые должны определить эти процедуры.

Закон должен вступить в силу сразу после подписи президентом и публикации, а подзаконные акты должны быть приняты в течение трех месяцев.

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Фото:Reuters

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