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Военная операция на Украине ,  
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Трое человек в Белгородской области получили ранения при ударе ВСУ

Гладков: двое подростков и женщина получили ранения при ударе ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области трое человек получили ранения при ударе ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами. Двое подростков 16 и 17 лет, находившихся рядом, также получили ранения», — написал он в телеграм-канале.

У женщины выявили закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы, у одного из подростков — тупую травму живота, у другого — рваную рану и перелом кисти.

Гладков ответил на слова «сизифов труд» о восстановленных 14 раз домах
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С начала военной операции по середину июля 2025 года в Белгородской области восстановили порядка 41 тыс. квартир и частных жилых домов, пострадавших при обстреле ВСУ. Некоторые, рассказал Гладков в интервью РБК, называют восстановление домов в зоне обстрелов сизифовым трудом.

«Я говорю: «А вы хотите, чтобы три с половиной года этот дом стоял без крыши и без окон?» — объяснил губернатор сложившуюся практику восстановления.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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