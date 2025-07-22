Трое человек в Белгородской области получили ранения при ударе ВСУ
В Белгородской области трое человек получили ранения при ударе ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами. Двое подростков 16 и 17 лет, находившихся рядом, также получили ранения», — написал он в телеграм-канале.
У женщины выявили закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы, у одного из подростков — тупую травму живота, у другого — рваную рану и перелом кисти.
С начала военной операции по середину июля 2025 года в Белгородской области восстановили порядка 41 тыс. квартир и частных жилых домов, пострадавших при обстреле ВСУ. Некоторые, рассказал Гладков в интервью РБК, называют восстановление домов в зоне обстрелов сизифовым трудом.
«Я говорю: «А вы хотите, чтобы три с половиной года этот дом стоял без крыши и без окон?» — объяснил губернатор сложившуюся практику восстановления.
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