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Военная операция на Украине ,  
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Польша рекомендовала своим гражданам покинуть Россию

МИД Польши рекомендовал полякам покинуть Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
В Варшаве ранее уже советовали согражданам воздержаться от поездок в Россию. Там указывают на сокращение численности дипломатов, из-за чего им сложнее оказывать помощь полякам в России
Министерство иностранных дел Польши
Министерство иностранных дел Польши (Фото: Adrian Grycuk / Wikipedia)

МИД Польши рекомендовал гражданам республики покинуть Россию, об этом сообщается на сайте ведомства. В минувшие выходные на погранпереходах между Польшей и Калининградской областью наблюдались большие пробки.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, находящимся в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными способами, если их жизненные, семейные или профессиональные обстоятельства не требуют их пребывания на территории этой страны», — заявили там.

Ранее министерство советовало полякам воздержаться от поездок в Россию «в связи с войной на Украине и признанием Польши властями Российской Федерации враждебным государством».

В связи с сокращением численности дипломатического и консульского персонала республики в России возможности оказания помощи гражданам становятся все более ограниченными, а «для ее получения может возникнуть необходимость поездок в весьма отдаленные консульские учреждения», пояснили там.

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В МИДе предупредили, что польские граждане, имеющие также российское гражданство, «рассматриваются в соответствии с российским законодательством исключительно как граждане Российской Федерации». Там также напомнили о приостановке прямого авиасообщения между Польшей и Россией.

В октябре 2024 года Польша объявила о закрытии Генерального консульства России в Познани. Глава польского МИДа Радослав Сикорский объяснил это решение диверсионной деятельностью со стороны Москвы. В ответ в декабре российский МИД объявил о закрытии польского генконсульства в Санкт-Петербурге.

В мае этого года Польша отозвала согласие на работу генконсульства в Кракове. По словам Сикорского, причиной стали имеющиеся доказательства якобы причастности российских спецслужб к пожару в торговом центре в Варшаве. В ответ на это Россия объявила о решении закрыть генконсульство Польши в Калининграде. «Этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша», — заявили в российском МИДе.

Сейчас в Польше работают российское посольство и генконсульство в Гданьске. В Москве осталось посольство Польши, а в Иркутске — генконсульство.

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Теги
Елена Чернышова
МИД Польши Россия поляки генконсульство
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