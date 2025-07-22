Зампред правительства Забайкалья назвал причину смертельного ДТП
И.о. зампреда правительства Забайкалья Алексей Гончаров, который накануне попал в аварию на трассе по пути в Читу, заявил, что выехал на встречную полосу, так как потерял управление на плохом дорожном покрытии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Машину выбросило на встречную полосу. Автомобиль потерял управляемость. Предпринимал усилия вернуть управление автомобилем и уйти с полосы встречного движения», — написал он.
Чиновник также выразил соболезнования близким погибшей и пообещал оказать помощь пострадавшим, он поддерживает контакты с ними. «С себя ответственности ни в коем случае не снимаю», — заключил Гончаров.
Вечером 21 июля на дороге Иркутск — Чита водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Fielder. Получившая травмы в результате ДТП женщина скончалась в больнице.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
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