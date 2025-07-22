СК возбудил уголовное дело после ДТП в Забайкальском крае

Фото: СК России по Забайкальскому краю

СК России по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с участием зампреда правительства региона Алексея Гончарова, сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

По данным следствия, вечером 21 июля на дороге Иркутск — Чита водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Fielder. В результате ДТП при оказании помощи в больнице скончалась пассажир Toyota, женщина 1978 года рождения.

По информации «Чита.ру», за рулем Mercedes находился Гончаров. По данным издания, при аварии ранения получили еще три человека, их в тяжелом состоянии госпитализировали. Среди пострадавших один несовершеннолетний. По данным Mash, пострадали шесть человек, в том числе сам чиновник.

Гончаров родился в 1981 году в Республике Коми. Работал в Министерстве по развитию Дальнего Востока, «РусГидро», холдинге «Россети». С весны 2019 по октябрь 2020 года возглавлял министерство строительства Забайкалья, после работал вице-премьером правительства. В мае 2024-го был назначен заместителем председателя правительства края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.