В ДТП с участием зампреда правительства Забайкалья погибла женщина

Авария произошла рядом с селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Погибла женщина, пострадали еще несколько человек, в том числе сам чиновник

Алексей Гончаров (Фото: пресс-служба правительства Забайкалья)

Исполняющий обязанности зампреда правительства Забайкальского края Алексей Гончаров попал в аварию в Улетовском районе, сообщают «Чита.Ру» со ссылкой на источники и телеграм-канал Mash.

Автомобиль Гончарова столкнулся с машиной в районе сел Аблатуйский Бор и Доронинское в Улетовском районе. В результате ДТП погибла женщина, которая ехала в автомобиле марки Toyota Fielder. «Чита.Ру» пишет, что ранения получили три человека, их в тяжелом состоянии госпитализировали. Среди пострадавших — один несовершеннолетний. Еще двое — взрослый и несовершеннолетний — не были госпитализированы. По данным Mash, пострадали шесть человек, в том числе сам чиновник.

Собеседник «Чита.Ру» утверждает, что причиной ДТП стал выезд Гончарова на встречную полосу. Обстоятельства аварии пока что устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщает канал SHOT.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Забайкальскому краю, в пресс-службу Минздрава Забайкальского края, в пресс-службу правительства Забайкальского края. В пресс-службе СУ СК по Забайкальскому краю рекомендовали обратиться за комментарием в полицию

Гончаров родился в 1981 году в поселке в Коми. Работал в министерстве по развитию Дальнего Востока, «РусГидро», холдинге «Россети». С весны 2019 года по октябрь 2020-го он возглавлял региональное министерство строительства, после он работал вице-премьером правительства. В мае 2024 года Гончарова назначили заместителем председателя правительства края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

В декабре 2024 года министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в ДТП. Авария произошла на трассе М-5, в районе села Атюрьево, разбился служебный автомобиль министра, ее водитель погиб.

Машина марки Skoda Octаvia столкнулась с полуприцепом тягача Renault Premium, водитель тягача был трезв. ДТП произошло, когда чиновница возвращалась из командировки в Рязань, Баулину госпитализировали.