Суд отказался отпустить редактора Ura.ru из СИЗО
Свердловский областной суд отказался отпустить из СИЗО редактора URA.RU Дениса Аллаярова по делу о даче взятки. Об этом РБК сообщила главред издания Диана Козлова.
В СИЗО Аллаяров останется до 4 августа, пишет РБК Екатеринубрг со ссылкой на решение суда.
Защита Аллаярова просила изменить меру пресечения ему на более мягкую.
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