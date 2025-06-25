Суд отказался отпустить редактора Ura.ru из СИЗО

Денис Аллаяров (Фото: Ирина Семенова / РИА Новости)

Свердловский областной суд отказался отпустить из СИЗО редактора URA.RU Дениса Аллаярова по делу о даче взятки. Об этом РБК сообщила главред издания Диана Козлова.

В СИЗО Аллаяров останется до 4 августа, пишет РБК Екатеринубрг со ссылкой на решение суда.

Защита Аллаярова просила изменить меру пресечения ему на более мягкую.

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