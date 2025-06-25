 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд отказался отпустить редактора Ura.ru из СИЗО

Суд отказался отпустить редактора Ura.ru Дениса Аллаярова из СИЗО
Денис Аллаяров
Денис Аллаяров (Фото: Ирина Семенова / РИА Новости)

Свердловский областной суд отказался отпустить из СИЗО редактора URA.RU Дениса Аллаярова по делу о даче взятки. Об этом РБК сообщила главред издания Диана Козлова.

В СИЗО Аллаяров останется до 4 августа, пишет РБК Екатеринубрг со ссылкой на решение суда.

Защита Аллаярова просила изменить меру пресечения ему на более мягкую.

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 24 июн, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 24 июн, 19:09
Как рейтинги отражают развитие малого бизнеса Отрасли, 10:28
Лавров встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым в Ашхабаде Политика, 10:27
В Ленобласти пресекли поставку тысяч сим-карт для call-центров мошенников Общество, 10:23
Суд отказался отпустить редактора Ura.ru из СИЗО Политика, 10:22
Доставка еды сегодня и завтра: главные тренды и перспективы отрасли Тренды, 10:20
Лавров возложил цветы к мемориальному комплексу в Туркмении Политика, 10:17
ФСБ показала видео с арестованными агентами спецслужб Молдавии Политика, 10:16
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Калужских полицейских обвинили в легализации мигрантов Общество, 10:13
Пашинян заявил о попытке захвата власти «криминальным духовенством» Политика, 10:07
«Билайн» запустил магистерскую программу в Центральном университете Отрасли, 10:05
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Выстрелить на глобальном рынке с IT-продуктом: кейсы и инсайты 2025 годаПодписка на РБК, 10:00
В России назвали самых активных покупателей лотерейных билетов Технологии и медиа, 10:00
«Лион» подаст апелляцию на решение об исключении из чемпионата Франции Спорт, 09:53