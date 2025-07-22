Премьер Украины назвала страну полигоном для технологий и попросила денег
Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в интервью Bloomberg, что правительство страны хочет углубить сотрудничество с США в вопросе закупок вооружений, в частности систем ПВО Patriot, и совместного производства дронов.
В рамках этого сотрудничества в Соединенных Штатах могут построить заводы для производства беспилотников, допустила Свириденко. «Идея заключается в том, что мы действительно сильная нация. Я считаю, что мы один из лучших в мире примеров единого поля боя для испытаний новейших технологий», — сказала она.
Премьер сообщила, что планирует обратиться за дополнительным финансированием в Международный валютный фонд. Пока, по словам Свириденко, международные доноры выделили только половину из примерно $75 млрд, необходимых Украине в ближайшие два года в условиях продолжающихся боев.
«Если базовый сценарий предполагает, что война продлится и в следующем году, очень вероятно, что у нас будет новая программа МВФ», — сказала она, отметив, что нынешняя программа объемом около $16 млрд завершается в 2027 году.
Верховная рада назначила Свириденко премьером 17 июля, она возглавила правительство вместо Дениса Шмыгаля, который стал министром обороны Украины. С 2021 года Свириденко была первым вице-премьером и министром экономики, в мае 2025-го она заключила с США сделку о полезных ископаемых.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал The New York Post, что обсуждает с американским коллегой Дональдом Трампом «мегасделку», в рамках которой Вашингтон купит у Киева беспилотники, проверенные в боевых условиях, а украинская сторона будет закупать у Соединенных Штатов оружие.
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