Премьер Украины назвала страну полигоном для технологий и попросила денег

Украина расширит сотрудничество с США по закупкам вооружений, в его рамках в Соединенных Штатах могут построить заводы для производства беспилотников, заявила Свириденко. Зеленский сообщал о подготовке «мегасделки» по дронам

Юлия Свириденко (Фото: Андрей Нестеренко / Reuters)

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в интервью Bloomberg, что правительство страны хочет углубить сотрудничество с США в вопросе закупок вооружений, в частности систем ПВО Patriot, и совместного производства дронов.

В рамках этого сотрудничества в Соединенных Штатах могут построить заводы для производства беспилотников, допустила Свириденко. «Идея заключается в том, что мы действительно сильная нация. Я считаю, что мы один из лучших в мире примеров единого поля боя для испытаний новейших технологий», — сказала она.

Премьер сообщила, что планирует обратиться за дополнительным финансированием в Международный валютный фонд. Пока, по словам Свириденко, международные доноры выделили только половину из примерно $75 млрд, необходимых Украине в ближайшие два года в условиях продолжающихся боев.

«Если базовый сценарий предполагает, что война продлится и в следующем году, очень вероятно, что у нас будет новая программа МВФ», — сказала она, отметив, что нынешняя программа объемом около $16 млрд завершается в 2027 году.

Верховная рада назначила Свириденко премьером 17 июля, она возглавила правительство вместо Дениса Шмыгаля, который стал министром обороны Украины. С 2021 года Свириденко была первым вице-премьером и министром экономики, в мае 2025-го она заключила с США сделку о полезных ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал The New York Post, что обсуждает с американским коллегой Дональдом Трампом «мегасделку», в рамках которой Вашингтон купит у Киева беспилотники, проверенные в боевых условиях, а украинская сторона будет закупать у Соединенных Штатов оружие.