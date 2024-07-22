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Военная операция на Украине ,  
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Вучич заявил о подготовке Запада к прямому конфликту с Россией

Вучич: Запад очень быстро готовится к военному конфликту с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению Вучича, европейские политики видят в России врага и в соответствующей атмосфере формируют правительства, включая Еврокомиссию. Он добавил, что западные страны хотели бы вести с Россией дистанционную войну
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Tomas Tkacik / Global Look Press)

Западные государства готовятся к вооруженному конфликту с Россией и делают это быстрее, чем многим кажется, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Pink.

Отвечая на вопрос о противостоянии между Россией и Украиной, сербский лидер отметил, что выступает за мирные переговоры, потому что нерешенный конфликт грозит перерасти в международную катастрофу.

«Все это — подготовка к войне. Посмотрите, как формируются правительства военного времени, включая Европейскую комиссию. В России не будут разговаривать ни с кем из ЕС, потому что [европейские политики] видят в России врага», — отметил Вучич.

По словам президента Сербии, никто не готов воевать с Россией «на земле», и западные страны хотели бы вести войну дистанционно. «Это случится? Я думаю, что люди, которые думают, что этого не произойдет, ошибаются. Они [западные страны] не готовы на данный момент, но готовятся к войне с Россией быстрее, чем некоторые хотят видеть», — добавил Вучич.

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Политика
Александр Вучич

О том, что конфликт на Украине может перерасти в большую войну, Вучич сказал в мае. Он отметил, что, по его оценке, ситуация станет сложнее и перерастет в трагедию, «большую по масштабам, чем Вторая мировая война». Глава государства отметил, что стороны «должны перестать перекладывать вину» друг на друга и начать переговоры о мире. По словам Вучича, пока Россия и Украина «далеки от соглашения».

18 июля Вучич призвал добиться любыми способами режима прекращения огня на Украине, «неважно, на каких условиях». Он отметил, что их можно обсудить потом, а в приоритете — прекращение боевых действий.

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Мир Ландау
Александр Вучич Сербия Евросоюз Еврокомиссия Россия война
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