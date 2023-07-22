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В Иркутской области аннулировали брак после смены пола одним из супругов

В Иркутской области суд аннулировал брак после смены пола одним из супругов
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Октябрьский районный суд Иркустка по иску прокуратуры аннулировал брак между супругами, один из которых сменил пол, говорится в сообщении ЗАГСа Иркутской области. Там утверждается, что подобное решение «стало первым» и «создало прецедент» в России (на самом деле такие решения уже принимались, в марте суд Тюмени аннулировал брак пары, в которой один из супругов сменил пол).

Во время пресс-конференции 20 июля руководитель службы ЗАГСа Иркутской области Валерий Митусов упоминал об аннулировании брака двух лиц, один из которых сменил пол. «В прошлом году у нас заключили брак мужчина и женщина, а через два дня новоявленный муж пришел менять пол. Мы обратились в прокуратуру и в суд, брак был признан недействительным», — цитирует его местная газета «Областная».

По его словам, иркутский ЗАГС ранее обращался в Госдуму, Совет Федерации и Минюст с предложением запретить смену пола в России, поскольку, по представлению Митусова, «зачастую» причинами, по которой люди на нее идут, являются «уход от долгов и налогов, нежелание идти в армию». Митусов также утверждает, что в последние пять лет «тенденция по смене пола пошла у нас [в Иркутской области] в геометрической прогрессии». «Три случая, затем шесть, девять, в 2022 году — 15», — заявил он.

В середине июля Госдума и Совет Федерации приняли закон о запрете смены пола в России. Теперь его должен подписать президент Владимир Путин.

Документ запрещает медицинские вмешательства, включая применение лекарств, направленные на смену пола. Кроме того, смена пола как минимум одним из супругов станет основанием для аннулирования брака. Сменившие пол россияне не смогут усыновлять детей. Минздрав заявлял, что подзаконные акты, регулирующие процессы смены пола.

К смене пола не будут относиться медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. В таких случаях медицинское вмешательство будут проводить по решению врачебной комиссии подведомственных Минздраву учреждений.

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Медицинское изменение пола касается людей с нарушением формирования пола (неправильное строение наружных половых органов с рождения или несоответствие между строением наружных и внутренних половых органов), а также с транссексуализмом (несоответствие между биологическим и психологическим полом). Распространенность нарушений формирования пола — один случай на 20 тыс. новорожденных, пояснила доктор медицинских наук, детский эндокринолог Мария Карева.

Психолог Александра Миллер отмечает, что и во взрослом возрасте есть состояния, которые являются психиатрическим показанием к смене пола, но при принятии закона взрослые, даже если они реально нуждаются в этом, окажутся лишены такой возможности. «Представьте только, как сложно живется в такой дисгармонии человеку, когда он не понимает, кто он, испытывает постоянные стресс и давление со стороны социума и родственников», — говорит Миллер. С ней соглашается психиатр Амин Ганджалиев, отмечая высокий процент суицидов у таких пациентов.

Психиатр-сексолог Олег Старостин называет законопроект нелогичным. В России до 2025 года действует Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), согласно которой транссексуализм является диагнозом. Законопроект же лишает возможности получить помощь по действующему МКБ-10 — «диагноз есть, а помощи нет», сказал психиатр «Коммерсанту». Он уверен, что законопроект «крайне негативным образом» отразится на трансперсонах и навредит общественному здравоохранению.

Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак отметил в разговоре с РБК, что нецелесообразно запрещать смену пола человеку во взрослом возрасте, если на то есть медицинские показания. По его мнению, принимать решение о смене пола человеком в любом возрасте должен специальный консилиум, состоящий из нескольких специалистов.

Теги
смена пола брак аннулирование Иркутская область ЗАГС
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