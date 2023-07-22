В Иркутской области аннулировали брак после смены пола одним из супругов

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Октябрьский районный суд Иркустка по иску прокуратуры аннулировал брак между супругами, один из которых сменил пол, говорится в сообщении ЗАГСа Иркутской области. Там утверждается, что подобное решение «стало первым» и «создало прецедент» в России (на самом деле такие решения уже принимались, в марте суд Тюмени аннулировал брак пары, в которой один из супругов сменил пол).

Во время пресс-конференции 20 июля руководитель службы ЗАГСа Иркутской области Валерий Митусов упоминал об аннулировании брака двух лиц, один из которых сменил пол. «В прошлом году у нас заключили брак мужчина и женщина, а через два дня новоявленный муж пришел менять пол. Мы обратились в прокуратуру и в суд, брак был признан недействительным», — цитирует его местная газета «Областная».

По его словам, иркутский ЗАГС ранее обращался в Госдуму, Совет Федерации и Минюст с предложением запретить смену пола в России, поскольку, по представлению Митусова, «зачастую» причинами, по которой люди на нее идут, являются «уход от долгов и налогов, нежелание идти в армию». Митусов также утверждает, что в последние пять лет «тенденция по смене пола пошла у нас [в Иркутской области] в геометрической прогрессии». «Три случая, затем шесть, девять, в 2022 году — 15», — заявил он.

В середине июля Госдума и Совет Федерации приняли закон о запрете смены пола в России. Теперь его должен подписать президент Владимир Путин.

Документ запрещает медицинские вмешательства, включая применение лекарств, направленные на смену пола. Кроме того, смена пола как минимум одним из супругов станет основанием для аннулирования брака. Сменившие пол россияне не смогут усыновлять детей. Минздрав заявлял, что подзаконные акты, регулирующие процессы смены пола.

К смене пола не будут относиться медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. В таких случаях медицинское вмешательство будут проводить по решению врачебной комиссии подведомственных Минздраву учреждений.