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В Тюмени аннулировали брак из-за смены пола одним из супругов

Суд в Тюмени признал недействительным брак из-за смены пола одним из супругов
Центральный районный суд Тюмени
Центральный районный суд Тюмени (Фото: ura.ru / ТАСС)

Центральный районный суд Тюмени признал недействительным брак двух местных жителей, один из которых сменил пол. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.

«Решением суда брак, заключенный между А. и Ц., признан недействительным с 29 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Судебный процесс начался в середине января. Иск поступил от прокурора после проверки информации из городского загса: в 2022 году 33-летний гражданин обратился туда с заявлением о смене ФИО и пола в документах с мужского на женский, его заявление удовлетворили.

«Принимая во внимание, что, согласно Семейному кодексу РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности союза мужчины и женщины, прокурор города Тюмени обратился в суд с вышеуказанным заявлением», — объяснили в пресс-службе судов после поступления иска от прокурора.

Тюменцы вступили в брак в 2019 году. Позже один из супругов решил сменить пол, в сентябре 2022 года этот факт был официально зарегистрирован. После того как документы о смене данных попали в прокуратуру, было принято решение развести пару. Детей у супругов не было, писал местный портал 72.ru.

Заседания суда проходили в закрытом формате, о чем просили сами супруги. В суде пара говорила о желании сохранить брак. Их представитель сообщал изданию «Наш город», что при вступлении в брак пара была разнополой, то есть закон не был нарушен.

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